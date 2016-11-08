رئيس مركز «الحق في الدواء»: «مصر مفيهاش أزمة أنسولين»

قال الدكتور أحمد السواح رئيس أمناء المركز المصري للحق في الدواء، إن نظام الاستيراد والتوزيع الموجود الآن قد لا يسمح بالاستمرار في استخدامه، لذلك يجب تشكيل لجنة إدارة للأزمة، للبحث عن البدائل التي تؤدي لنفس النتائج، لكن بتكلفة أقل.

وأضاف “السواح” خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية النهار، أنه يجب التنويع في المصادر التي نستورد منها الأدوية “ونخرج برا الصندوق”، لكي نحصل على أدوية مماثلة بأسعار أقل.

وأوضح أن هذا الأمر يحتاج للمزيد من الجهد، لأنه “لازم نتحرك بلاش نقعد ف مكاتبنا ونقول ده سعر الدواء زاد”، موضحًا أن أغلب الأدوية التي يتم رفع سعرها، موجودة في العديد من شركات الأدوية في مختلف دول العالم بأسعار مختلفة، فقط الأمر يتطلب منا المزيد من الجهد في البحث عن أفضل الشركات والعروض، التي تناسب أوضاعنا الاقتصادية، وفي ذات الوقت تؤدي نفس الفاعلية للمريض.

وأكّد السواح أنه ينبغي إعادة النظر ف التسعيرة المحلية وإعادة تشريعها، بحيث يكون هناك تقارب في الأسعار بحيث لا تكون هناك أدوية مرتفعة الثمن للغاية، وأدوية أخرى على نقيضها تمامًا، لافتا إلى أن التكلفة هي التي تحكم سعر الدواء وليس سعر صرف العملة، فبدلاً من رفع الأسعار ينبغي أن نعيد النظر في التسعيرة.

وشدد رئيس مركز الحق في الدواء على أن مصر “مفيهاش أزمة أنسولين”، موضحًا أنه تم ضخ كميات كبيرة جداً منه في الأسواق، بعد نجاح التفاوض مع الموردين لتخفيض سعره.