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البنك المركزي: الدولار يسجل 17.26 جنيه في تعاملات الثلاثاء

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البنك المركزي: الدولار يسجل 17.26 جنيه في تعاملات الثلاثاء البنك المركزي: الدولار يسجل 17.26 جنيه في تعاملات الثلاثاء

أرشيفية

مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، 16.4111 جنيه للشراء و17.2632 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 18.1539  جنيه للشراء و19.0983  للبيع.

ووفقًا لمتوسط البنك المركزي المصري، سجل الجنيه الإسترلينى 20.3760 جنيه للشراء و21.4358 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 16.8060 جنيه للشراء و17.6877 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 15.7285 جنيه للشراء و16.5484 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.4222 جنيه للشراء و2.5488 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.3755 جنيه للشراء و4.6032 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 54.1709 جنيه للشراء و57.0969 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.4675 جنيه للشراء و4.7006 جنيه للبيع.

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