وفاة 3 وإصابة 13 آخرين في تصادم أتوبيس مدارس بسيارة نقل بطريق السويس

أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مدارس سان جورج بسيارة نقل بطريق السويس الكيلو 26 بمحافظة القاهرة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف، في بيان صادر عنه اليوم، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والاصابة الى مستشفى الكهرباء بمشاركة 9 سيارات اسعاف .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوفيات والاصابات من مختلف الاعمار السنية، وأن الإصابات تراوحت بين كدمات وكسور وخدوش وسحجات وجميعهم يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.