سقوط عاطل وعاهرة حال ممارستهما الرذيلة بمنزل قواد بالبحيرة

البحيرة ـ جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكن، قبل قليل، ضباط مباحث البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن البحيرة وبرئاسة محمد خريصة مدير المباحث، من ضبط عاطل وعاهرة حال ممارستهما الرذيلة بمنزل قواد بداىرة مركز كفر الدوار بالبحيرة.

كانت وردت معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة كفر الدوار برئاسة المقدم أحمد سمير رئيس المباحث مفادها قيام " أحمد ا.ا. " عاطل مقيم قرية طه دفشو دائرة المركز بإدارة مسكنة للأعمال المنافية للآداب.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط كل من "حامد ع.ع" عاطل ومقيم أبو سليمان الإسكندرية السابق اتهامه فى القضية "آداب عامة"، و"أنعام م.خ" ربة منزل ومقيمة المنتزه الإسكندرية السابق اتهامها فى القضية "آداب عامة" والمطلوب ضبطها والتنفيذ عليها فى عدد (2 ) حكم غيابى بالحبس لمدة سنة وكفالة حال ممارستهما الرذيلة بمسكن المتهم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وصحة الأحكام الصادرة ضدهما، وتحرر المحضر اللازم.

كما ألقى القبض على أخطر عصابة لسرقة المحمول بالبحيرة وبحوزتهم 7 هواتف محمولة بمدينة كفر الدوار، وكانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار مفادها قيام كلً من "محمد ج.ح" عاطل ومقيم السعرانية قسم كفر الدوار، و"محمود م.ا" عاطل ومقيم شارع 26 يوليو قسم كفر الدوار، و"محمد ع.ع" عاطل ومقيم المهاجرين قسم كفر الدوار بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمــه الأول تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين متخذين من مدينة (كفر الدوار) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ونظرا لما اتسمت به الحوادث من خطورة إجرامية تمثلت فى التعدى على المال بالطرق الرئيسية والفرعية، فقد وجه مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقى بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه برئاسة العميد حازم حسن رئيس قسم المباحث الجنائية، والعميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائى ، والرائد محمود هندى رئيس مباحث كفر الدوار بإشراف اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، وتم وضع خطة بحث وتحرى شاملة بالاشتراك وضباط فرع الأمن العام بالبحيرة.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم عدد (7 ) هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترافوا بقيامهم بارتكاب 7 وقائع سرقة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

وأسفرت حملة أمنية شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام والعميد حازم حسن رئيس المباحث الجنائية عن ضبط 5 عاطلين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم كيلو حشيش و300 قرص مخدر بمدينة كفر الدوار، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.