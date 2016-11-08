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إحباط تهريب 7 أطنان دقيق مدعم وأرز شعير للسوق السوداء بالبحيرة

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إحباط تهريب 7 أطنان دقيق مدعم وأرز شعير للسوق السوداء بالبحيرة إحباط تهريب 7 أطنان دقيق مدعم وأرز شعير للسوق السوداء بالبحيرة

>البحيرة ــ جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من إحباط تهريب 7 أطنان دقيق مدعم وأرز شعير قبل بيعها بالسوق السوداء.

 

كان رجال مباحث فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين قد شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط " قائد السيارة رقم ب س أ 7698  "نقل" ومقيم الوسطانية مركز كفر الدوار لقيامه بتجميع كمية ( 2 ) طن دقيق بلدى مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم .

 

كما تم ضبط صاحب مخزن حبوب كائن بقرية بيبان مركز كوم حمادة لقيامه بتجميع وتخزين كمية (5) أطنان أرز شعير لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و تحرر المحضر اللازم، وضبط صاحب محل بقالة كائن بقرية النجاح مركز بدر لحيازته عدد (1600) باكو مسعل مجهول المصدر وتحرر المحضر اللازم .

 

 


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