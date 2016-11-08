تواصل العمليات الأمنية لملاحقة مطلوبين أمنيا بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصلت اليوم الثلاثاء العمليات الأمنية بمختلف أنحاء شمال سيناء لملاحقة مطلوبين أمنيا، وقالت مصادر أمنية وشهود عيان، إن القوات طوقت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد وانتشرت فى قرى التومة والجورة ونجع شيبانة والمقاطعة والمهدية، وأقامت نقاط تفتيش حول محيطها.

أضافت المصادر، أن عمليات التمشيط الأمنى شملت مناطق جنوب وغرب العريش، ومناطق وسط سيناء، وتشديد إجراءات التفتيش على الطرق الرئيسية والفرعية، وإغلاق محيط المقرات الحكومية الهامة فى مدينة العريش، وإغلاق ميدان ومدخل مدينة الشيخ زويد وميدان الضاحية والمالح بالعريش.