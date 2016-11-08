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بالأسماء.. جامعة مدينة السادات تمنح درجة دكتوراه و16ماجستير

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بالأسماء.. جامعة مدينة السادات تمنح درجة دكتوراه و16ماجستير بالأسماء.. جامعة مدينة السادات تمنح درجة دكتوراه و16ماجستير

>المنوفية _ محمد فتحي

وافق مجلس جامعة مدينة السادات، في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور عصام الدين متولى القائم بعمل رئيس الجامعة، على منح درجة دكتوراه و16 درجة ماجستير.

 

ووافق المجلس على منح درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية للباحث محمود إبراهيم محمود غريب، كما وافق المجلس على منح الماجستير فى التربية الرياضية للباحثين محمود فتوح عبدالجليل شحاتة والباحثة شادية محمد عبدالفتاح على والباحث عمرو عبد المحسن محمد.

 

كما وافق المجلس على منح درجة الماجستير فى التربية للباحث جمال محمد إبراهيم شاهين فى تخصص أصول التربية ، ومنح درجة الماجستير للباحث شريف عبدالمنعم على فى الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية فى تخصص البيو تكنولوجيا الحيوى، بينما وافق المجلس على منح درجة الماجستير فى الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية  للباحثتين اية الله محمد سلامة أحمد والباحثة إيمان خلف محمد محمود فى تخصص البيولوجيا الجزيئية، ومنح درجة  الماجستير للباحثين فى تخصص تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها للباحث عبدالمحسن محمد العجمى والباحث أحمد محمد البيومى سالم إبراهيم والباحث فلاح محمد فلاح مطلق سعد الهيفى والباحثة هالة محمد عمر عبدالبارى فى الدراسات والبحوث البيئية.

 

وشملت موافقة المجلس منح الباحثين فهد خميس محمد بيشان العجمى والباحث فيصل سليمان خليف الشمرى درجة الماجستير فى الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية فى تخصص مسوح  الموارد الطبيعية فى النظم  البيئية ، ومنح  درجة الماجستير فى الدراسات والبحوث البيئية  تخصص التنمية المتواصلة  للبيئية  وإدارة  مشروعتها للباحثين أشرف بهجت عبدالغفار الجمل والباحث بدر صلال بريك زيد العتيبى.

 

ومنح الباحث معتز مجدى عابدين محمد درجة الماجستير فى السياحة والفنادق فى تخصص الدراسات الفندقية.


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