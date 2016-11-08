بلدية الشارقة تستعد لموسم الشتاء بخطة متكاملة

استمراراً لدورها في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، واستكمالاً لخطتها الاستراتيجية الرامية لضمان راحة وسلامة الجمهور، أنهت لجنة طوارئ الأمطار في بلدية مدينة الشارقة إجراءاتها الاحترازية واستعداداتها لاستقبال موسم الأمطار، من خلال وضع آلية للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار، جاء ذلك خلال اجتماع ثابت الطريفي مدير عام البلدية رئيس لجنة طوارئ الأمطار، مع رؤساء اللجان الفرعية و مسؤولي جميع القطاعات المعنية البلدية.

وقال ثابت الطريفي أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الاجراءات والاستعدادات التي تقوم بها القطاعات المختلفة في البلدية لمنع تجمع مياه الأمطار في الشوارع وضمان راحة وسلامة الجمهور وحفاظاً على الشكل الجمالي والعمراني للإمارة الباسمة، لافتاً أن البلدية قامت بعدد من الحملات لتنظيف فتحات شبكات تصريف مياه الأمطار في جميع أنحاء المدينة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمضخات وآليات ومعدات سحب المياه حتى تكون على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل الفوري في حال وجود أي تجمعات للأمطار بالمدينة.

وأشاد الطريفي بجهود لجنة طوارئ الأمطار خلال الأعوام الماضية ونجاحها في سحب المياه من الشوارع بأقصى سرعة نتيجة التحرك السريع لفرق العمل والاستعدادات والتجهيزات التي قامت بها اللجنة، خاصة اللجنة الإعلامية التي حصلت على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي فئة أفضل تعامل مع أزمة على مستوى الدولة خلال عام 2014. مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها عمال البلدية الذي يصلون الليل بالنهار عند هطول الأمطار لضمان سلامة مستخدمي الطرق وانسيابية الحركة، مؤكدًا أن البلدية تولي اهتمامًا خاصًا بسلامة العمال وتحرص على وقايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم، وذلك من خلال تجهيزهم بكل ما يلزم من ملابس ومعدات السلامة عند التعامل مع تجمعات الأمطار، و إزالة كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تعيق عملهم.

وأهاب الطريفي بالجمهور ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار واتباع تعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق باستخدام الطرق البديلة وعدم الإسراع على الطرق المبتلة تفاديًا للتعرض لحوادث السير وحفاظًا على سلامتهم، داعيًا الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالات طارئة أو تجمعات للأمطار من خلال الاتصال بالخط الساخن للبلدية على الرقم 993 أو عبر الخدمات الذكية على موقع البلدية الإلكتروني وتطبيق بلديتي على الهواتف الذكية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه أشار المهندس حسن التفاق نائب رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار أن اللجنة تتشكل من عدة لجان فرعية، وهي اللجنة الميدانية، والإعلامية واللجنة المساندة، وجميعها تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العمل وضمان عدم وجود أي مشكلات تعوق حركة الجمهور. مؤكداً أن بلدية الشارقة تحرص على التنسيق الدائم مع الدوائر الحكومية المختصة عند هطول الأمطار سواء على المستوى الميداني أو الإعلامي بما يضمن إنجاز العمل بأفضل صورة ممكنة، لافتًا إلى أن نجاح البلدية في الحد من تجمعات الأمطار وضمان انسيابية تصريف المياه وعدم عرقلة حركة السير يرجع إلى وجود شبكة تصريف قادرة على استيعاب كميات كبيرة من مياه الأمطار، وانتشار فرق العمل أثناء وبعد هطول الأمطار في أنحاء المدينة وخاصة الأماكن التي تشهد تجمع كميات كبيرة من الأمطار.

وصرح المهندس عبدالرزاق الحمادي رئيس اللجنة الميدانية ومدير إدارة الصرف الصحي في البلدية أن اللجنة الميدانية تقوم بوضع الخطط واتخاذ التدابير الفنية اللازمة لتقليل تجمعات المياه، متابعة تجمع مياه الأمطار في الطرق الرئيسية والميادين العامة، والتنسيق مع الهيئات الحكومية والبلديات والدوائر المحلية بإمارة الشارقة ،وغيرها من المهام التي تضمن انسيابية تصريف مياه الأمطار وعدم وجود أزمات مرورية أو حوادث.

ومن جانبه قال سالم السويدي رئيس لجنة المساندة ومدير إدارة النقليات، أن اللجنة تعمل على توفر المعدات والآليات اللازمة للمناطق السكنية للتعامل السريع مع الحالات الطارئة التي يتعرض لها مواطنين والمقيمين، وذلك بالتنسيق مع الخط الساخن للتعامل مع الشكاوى المختلفة، والتنسيق مع محطة تفريغ الصهاريج لتوفير خدمة الصهاريج الخاصة بالسكان، وقطر السيارات المتعطلة من الطرق الرئيسي وغيرها.

وقال محمد الجسمي رئيس اللجنة الإعلامية ورئيس قسم الإعلام بالبلدية أن اللجنة تقوم برصد وتوثيق سير أعمال اللجان وإعداد التقارير اليومية عن الوضع في مختلف أنحاء المدينة، ورصد الأعمال الميدانية للجان بالإضافة للتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لتزويدها بالمعلومات اللازمة عن أعمال اللجنة، وكذلك استقبال الشكاوى والاستفسارات من الجمهور والرد عليها بشكل سريع.