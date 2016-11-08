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السيسى يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى بالاتحادية

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السيسى يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى بالاتحادية السيسى يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى بالاتحادية

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية)

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى “جيرار لارشيه”.

ومن المقرر أن يبحث السيسي ولارشيه خلال اللقاء الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بجانب التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وذلك في ضوء الروابط المتميزة بين البلدين والتواصل المستمر بينهما على كل المستويات والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، بجانب الأوضاع في الشرق الأوسط والدور المحوري الذي تلعبه لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما يتناول اللقاء العلاقات المصرية الفرنسية، والعلاقات بين مجلس النواب المصرى ومجلس الشيوخ الفرنسى، فضلا عن التشاور بشأن عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط والعلاقات بين مصر وأوروبا.

تأتى زيارة “لارشيه”، فى  ضوء العلاقات الخاصة والمتميزة  بين مصر وفرنسا، وحرص البلدين على تعزيز العلاقات فى كافة المجالات الأقتصادية والسياسية والاجتماعية.

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