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وزير الخارجية يتوجه لإثيوبيا لحضور اجتماع حول الأوضاع فى ليبيا

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وزير الخارجية يتوجه لإثيوبيا لحضور اجتماع حول الأوضاع فى ليبيا وزير الخارجية يتوجه لإثيوبيا لحضور اجتماع حول الأوضاع فى ليبيا

سامح-شكرى وزير الخارجية

غادر فجر اليوم الثلاثاء سامح شكرى وزير الخارجية متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماع المشترك للجنة الأفريقية رفيعة المستوى الخاصة بليبيا مع مجموعة دول جوار ليبيا.

ويعقد الاجتماع على مستوى القمة بمقر الاتحاد الإفريقى، حيث يشارك وزير الخارجية نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويعقد الاجتماع تحت رعاية رئيس تشاد الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

جدير بالذكر أن الاجتماع يضم أعضاء اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا وهم ( جنوب أفريقيا – الجابون – إثيوبيا – النيجر – موريتانيا)، ودول جوار ليبيا ( – السودان – تشاد – الجزائر – النيجر – تونس)، بالإضافة إلى كل من ليبيا وأوغندا والكونغو.

أ ش أ

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