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ضبط 1400 قرص مخدر و20 قطعة حشيش خلال حملة أمنية بأسيوط

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ضبط 1400 قرص مخدر و20 قطعة حشيش خلال حملة أمنية بأسيوط ضبط 1400 قرص مخدر و20 قطعة حشيش خلال حملة أمنية بأسيوط

>أسيوط- هيثم البدرى

ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط القبض على شخصين بحوزتهما 1400 قرص مخدر و20 قطعة حشيش بقصد الاتجار فى حملة أمنية بأسيوط.

 

 

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى اخطارا من إدارة مكافحة المخدرات بقيد ضبط"ح . ن . ح" 30 سنة عامل بمحل اتيليه وبحوزته 1400 قرص مخدر، هاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 395 جنيه بقصد الاتجار.

 

 

كما تم ضبط "ا . ح . ر" 20 سنة عامل وبحوزته 20 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 40 جرام – هاتف محمول- مبلغ قدره (700) جنيه، بقصد الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.


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