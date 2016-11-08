خبيرة تنصح: قبل استخدام أى مستحضر تجميل أو واق للشمس استشيرى الطبيب

كتبت آلاء الفقى

قالت خبيرة التجميل مروة عمر: "إن الكثير من السيدات فى المجتمع المصرى يعانين من مشاكل مستمرة فى البشرة، ويرجع ذلك لعدة أسباب أولها عدم الاعتناء المستمر بالبشرة، وعدم تناول الأغذية الصحية وقلة شرب الماء، فجميع هذه الأسباب أساسية لتلف البشرة، خاصة صاحبات البشرة الحساسة، فهى بشرة سريعة الالتهاب والاحمرار، وفى معظم الأحيان يحدث بها جفاف شديد".

وتابعت قائلة: "قبل أى استخدام لمستحضرات تجميل الوجه اللجوء إلى الطبيب المختص واستشارته وأيضا عند استخدام كريمات الحماية من الشمس، لأنها لا تتناسب مع جميع أنواع البشرة وكل بشرة تختلف عن غيرها ويوجد لها واقى شمس معين"، مضيفة أنه يجب العلم أن مستحضرات الوقاية من الشمس لا تقى كليا، لكنها تقلل الضرر، كما أن الإفراط فى التعرض للشمس يسبب الإصابة بسرطان الجلد.

كما توصى خبيرة التجميل بضرورة اختيار مستحضرات الوجه والبشرة بعناية وعدم استخدام المستحضرات المقلدة، لأنها تؤدى إلى تلف البشرة وظهور التجاعيد وجفاف البشرة وتحسسها. وتبدو العلاجات المنتشرة للجلد والواقيات الشمسية بلا أى ضابط ولا رابط فى ظل انتشار ظاهرة استخدامها على نحو عشوائى من قبل المستخدمين الذين يسعون دائما للحفاظ على بشرتهم.