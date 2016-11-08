تكريم بشير الغنيم في مهرجان المسرح الكوميدي العربي

تم تكريم الفنان الكوميدي السعودي بشير الغنيم في الدورة الأولى لمهرجان الرستاق العربي للمسرح الكوميدي، الذي تم افتتاحه الخميس الماضي على مسرح كلية العلوم التطبيقية بولاية الرستاق في العاصمة العمانية مسقط، وتستمر فعالياته حتى العاشر من نوفمبر الجاري.

وجرى تكريم الغنيم في هذا المهرجان الذي حمل شعار "للكوميديا عنوان" بجانب عدد من نجوم المسرح الكوميدي في الخليج والعالم العربي، وهم: سميحة أيوب، د. عبد الكريم عبد الجواد، أمينة عبد الرسول، علي عوض، بدر الحمداني، محمد هلال السيابي، زاهر السلامي، أشرف المشيخي، شيماء البريكية، والفنان كمال عبد الله.

وتضم لجنة تحكيم الدورة الأولى من مهرجان الرستاق العربي للمسرح الكوميدي، الذي حضر افتتاحه الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوي العاملة بسلطنة عُمان بجانب عدد من الفنانين العرب، الفنان سالم بهوان رئيساً إضافة إلى الفنانين داوود حسين وأمل دباس وصلاح عبيد والمخرج مازن الغرباوي.

فيما تشارك بالمهرجان عدداً من المسرحية العربية التي تتنافس على 12 جائزة، من خلال العرض المسرحي البحريني "في بيتنا حريقة" والعرض الجزائري "الطيحة"، ومن عمان مسرحيات "شريشة الهنا" و"غرام في الانستجرام" و"زماننا خراب هي" و"درويش" و"النوخذة".

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