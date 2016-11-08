أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اليمن يحذر من خارطة المبعوث الأممى ويؤكد ستؤدى إلى حرب أهلية بالبلاد

Google+ Print
اليمن يحذر من خارطة المبعوث الأممى ويؤكد ستؤدى إلى حرب أهلية بالبلاد اليمن يحذر من خارطة المبعوث الأممى ويؤكد ستؤدى إلى حرب أهلية بالبلاد

>الرياض أ ش أ

 حذر عبد الملك المخلافى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى، من أن خارطة الطريق للسلام التى قدمها المبعوث الأممى فى شكلها الحالى ستحول الحرب فى اليمن من حرب بين حكومة الشرعية وجماعة انقلابية الى حرب أهلية حقيقية شاملة تستمر لعقود.

 

وقال المخلافى خلال لقائه الليلة الماضية، بالعاصمة الرياض، مع السفير الأمريكى والقائم بأعمال السفير البريطانى لدى اليمن إن تسعى لتجنب الانحدار بالصراع إلى صراع طائفى ومناطقى حرصا منها على تجنيب اليمنيين ويلات ذلك وحفاظا على أمن واستقرار ووحدة اليمن والأمن والسلم فى المنطقة والعالم .

 

وأضاف إن الحكومة اليمنية ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممى لليمن من أجل السلام الملتزم بالمرجعيات وفِى مقدمتها القرار الاممى 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى .

 

واستطرد وزير الخارجية قائلا : إن الحكومة والقوى السياسية اليمنية رفضت خارطة الطريق لأنها لم تلتزم بالمرجعيات ومشاورات سويسرا والكويت ولم تتناول أساس المشكلة المتمثلة بالانقلاب كما أنها لن تحقق السلام المنشود الذى يجب أن يتضمن سحب السلاح من المليشيات وانسحابها من المدن وإنها الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة .

 

وأكد المخلافى أهمية التواصل المستمر لإيجاد حل سلمى شامل وعادل يلبى طموحات وتطلعات الشعب اليمنى وتضحياته من أجل إنهاء الانقلاب وعودة دولة المؤسسات والنظام والقانون، وقيام الدولة الاتحادية .. محذرا فى الوقت نفسه من حلول تقسم اليمن وتعيد تجربة الصومال والدخول فى حروب طويلة.

 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن السفير الأمريكى ماثيو تولر والقائم بالأعمال البريطانى باندور هنتر أكدا ، خلال اللقاء، أن الرباعية تسعى لإيقاف الحرب وإحلال السلام ومنع ايران من التدخل فى اليمن ..وان المجتمع الدولى متفق على عدم وجود أى مستقبل سياسى للرئيس السابق على عبدالله صالح وأنه سيظل مشمولا بالعقوبات وسيجرى تفعيلها.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان