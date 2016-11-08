تصديًا للغش الإلكترونى.."التعليم" تضع 4 نماذج لامتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

ناقشت لجنة الثانوية العامة المكلفة بوضع نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة للتصدى للغش الإلكترونى والتسريب، الآلية لجديدة لورقة الأسئلة تمهيدًا للاستقرار على آلية وطريقة واحدة لاعتمادها خلال الأيام القلية المقبلة.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة استقرت بنسبة كبيرة على وضع 4 نماذج من الأسئلة فى صورة "أ ب ج د"، وتوزع على الطلاب داخل اللجنة، لافتًا إلى أنه سيتم تغيير ترتيب الأسئلة ووضعها داخل الورقة.

وأكدت المصادر، أن اللجنة بحثت أيضًا إمكانية تغيير الأسئلة من نموذج لآخر، بحيث يختلف المضمون من نموذج لآخر ولكن توصلت اللجنة إلى عدم قانونية ذلك، وتلاشيًا لشكوى الطلاب من سهولة بعض الأسئلة وصعوبتها من نموذج لآخر، موضحة، أن اللجنة اتفقت على 4 نماذج للأسئلة متفقة فى مضمونها مختلفة فى ترتيبها.

وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة اتفقت أيضًا على ضم ورقتى الإجابة والأسئلة فى كراسة واحدة، لافتة إلى أنه سيتم تغيير كليًا فى مواصفات الورقة الامتحانية بالشكل الجديد مع ورقة الأسئلة والإجابة، مؤكدة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النظام الجديد للامتحانات خلال نوفمبر الجارى، مشيرة إلى أنه جارى أيضًا دراسة آلية طباعة الامتحانات فى شكلها الجديد والماكينات التى يتم استخدامها والتكلفة الفعلية لها لإرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء لصدور قرار بالمنظومة الجديدة للامتحانات.

وأكدت المصادر، أنه سيتم تدريب الطلاب على المنظومة الجديدة للامتحانات بوضع أسئلة تجريبية فى شكلها الجديد على الموقع الرسمى للوزارة عقب إقرار مجلس الوزراء للآليات الجديدة للمنظومة، موضحة، أن مركز الامتحانات والتقويم التربوى يبدأ بالتنسيق مع مستشارى المواد بديوان الوزارة فى وضع المواصفات الجديدة للورقة الامتحانية لتكون جاهزة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر، أنه من المقرر أن يصدر قرار خلال الشهر المقبل بتحديد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة وبدأ الأعمال التحضيرية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2016،2017، والمقرر لها أن تبدأ أوائل يونيو المقبل طبقا للخريطة الزمنية، لافتة إلى أن الأعمال التحضيرية تتضمن لجان واضعى الأسئلة ورؤساء اللجان والمراقبين حيث يبدأون تسجيل طلباتهم على الموقع الرسمى للوزارة، إضافى إلى إرسال أسماء المرشحين للعمل بلجان واضعى الأسئلة والمراقبين ورؤساء اللجان للجهات الأمنية.