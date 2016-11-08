مركز النيل للإعلام بطور سيناء ينظم حلقة نقاشية حول النهوض بالجهاز الإدارى

جنوب سيناء – فايزة مرسال

ينظم مركز النيل الإعلام بطور سيناء التابع لهيئة العامة الاستعلامات بتنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، حلقة نقاشية حول النهوض بالجهاز الإدارى بالدولة اليوم الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام، صرح بذلك عبد الحميد عزب مدير مركز النيل الإعلام بجنوب سيناء.

وأضاف مدير مركز الإعلام عبد الحميد عزب، سيتم توضيح قانون الخدمة المدنية وما فيها من موضوعات تهم العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة يشارك فى الحلقة مدير وأخصائيون فى شئون العاملين بالمديريات الخدمية والجمعيات الأهلية بمحافظة جنوب سيناء.