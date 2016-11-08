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وزير الخارجية السودانى يؤكد التزام الخرطوم بالتعاون مع يوناميد

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وزير الخارجية السودانى يؤكد التزام الخرطوم بالتعاون مع يوناميد وزير الخارجية السودانى يؤكد التزام الخرطوم بالتعاون مع يوناميد

>الخرطوم أ ش أ

 أكد وزير الخارجية السودانية الدكتور إبراهيم غندور، التزام حكومة السودان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى (يوناميد) حتى خروجها من البلاد.

 

جاء ذلك خلال لقائه الإثنين المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى بالسودان ورئيس بعثة اليوناميد مارتن أوهو موبيهي.

 

من جانبه ، قدم المبعوث الأممى شرحا حول آخر التطورات التى تشهدها الساحة فى دارفور ، مشيرا الى التعاون القائم بين الجانبين.

 

وتطرقت المباحثات للتحضيرات الجارية لعقد اجتماع فريق العمل المشترك الخاص بخروج بعثة يوناميد من السودان والذى يعقد بالخرطوم فى العاشر من نوفمبر الجاري.


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