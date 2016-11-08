سعر الذهب اليوم في مصر، حيث تراجعت أسعار المعدن النفيس بمقدار 15 جنيه بمحلات الصاغة المصرية، جاء ذلك الانخفاض الغير متوقع رغم تعويم الجنيه، واستمرار ارتفاع العملة الخضراء في البنوك والسوق الموازي للعملة، وعلى سبيل المثال انخض عيار 18 من 530 جنيه للجرام الواحد إلى 515 جنيه للجرام، بينما وصل عيار 21 إلى 600 جنيه للجرام الواحد.

وكان المعدن النفيس قد بدأ بالفعل بالارتفاع 100 جنيه مرة واحدة، وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع والخدمات الرئيسية ستنخفض، إلا أن الحكومة رفعت أسعار البنزين، مع انتشار أخبار مؤكدة حول موجة غلاء شديدة ستشهدها مصر، وقال خبير اقتصادي أن التعويم خطوة فعالة من أجل القضاء على السوق الموازية للعملة الخضراء، إلا أن ذلك رفع من أسعار المعدن النفيس، قبل أن تقل بسبب انخفاض سعر الذهب العالمي.



سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 8/11/2016

1 عيار 18 515 جنيه

2 عيار 21 600 جنيه

3 عيار 24 685 جنيه

4 الجنيه الذهب 4800 جنيه

5 أوقية الذهب 1288 دولار

شبكةعيونالإخبارية

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