المالية: صرف راتب نوفمبر بعلاوة تراكمية عن 5 أشهر ...

سمر العشري

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إنه سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة ضمن راتب شهر نوفمبر الحالى، بنسبة 35% تراكمية من الأجر الوظيفى وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، عن الـ5 أشهر الماضية، أى منذ شهر يوليو 2016 .

وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة ، أن الأثر الرجعى للعلاوة سيكون لمدة 5 أشهر منذ يوليو 2016 حتى راتب نوفمبر 2016، وبنسبة 7%، وبتكلفة سنوية قدرها 3.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة .

وأضاف نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة: "أما بالنسبة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فسوف يتم العرض على مجلس النواب خلال الشهر الحالى لتقرير نسبة العلاوة الدورية التى سوف تمنح لهم" .

شبكةعيونالإخبارية

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