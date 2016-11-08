انضمام سي بي سي إكسترا والنهار اليوم في بث مشترك لتغطية الانتخابات الأمريكية‎

تنضم قناتا اكسترا والنهار اليوم فى بث مشترك لتغطية الإنتخابات الأمريكية وإنتخاب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة حيث يبدأ البث فى تمام السادسة من مساء غدا الثلاثاء وعلى مدار الساعة حتى إعلان إسم الرئيس الأمريكي الجديد.

التغطية يشارك فيها دينا سالم من نيويورك،و سارة حازم من واشنطن وحسام حداد من شيكاغو .

ومن القاهرة يضم ستديو التحليل السياسى من القاهرة عدداً كبير من الخبراء مع مذيعات اكسترا والنهار اليوم دينا زهره ،مروج إبراهيم، و دعاء عبدالحق، و آية عبدالرحمن ولما جبريل .

كما تتضمن التغطية لقاءات حية مباشرة من عدة عواصم عربية وأروبية منها موسكو ،برلين،فرنسا، موسكو لتحليل مجريات الأحداث المتعلقة بالإنتخابات الأمريكية .​