بلدية محايل عسير تبحث عن «النملة السامة»

في حالة تعتبر الأولى من نوعها في منطقة عسير، تعرض مواطن في العقد الرابع من عمره إلى قرصة "نملة سوداء" بإحدى الحدائق العامة في محافظة محايل عسير، وذلك مساء أمس الأول، مما استدعى الأمر إلى تدخل طبي عاجل، حيث تبين أن "النملة القارصة" من النوع السام والنادر، وقد أجبرت بدورها المواطن على مراجعة مستشفى رجال ألمع الذي يبعد عن محايل قرابة الـ 50 كلم، بعد سوء حالته الصحية بسبب القرصة السامة.

وذكر رئيس بلدية محايل عسير حمد آل درهم لـ "الرياض"، أن هذه الحالة تعتبر الأولى التي يسمع عنها في المنطقة، مؤكداً أن بلدية محايل تقوم بجهد كبير في عمليات الرش والمتابعة للحدائق لخلوها من الحشرات سواء السامة وغيرها، وتابع قائلاً: "إن البلدية ستقف على هذا الموضوع لمعرفة تفاصيل أكثر لإجراء تدخل عاجل للقضاء عليها، كون المحافظة تستعد هذه الأيام لاستقبال آلاف من المشتين الهاربين من برد قمم السراة". الجدير بالذكر أن هناك تحذيرات سابقة لوجود نوع من النمل السام؛ حيث حذر أكاديمي من جامعة الملك سعود في إحدى تصريحاته قبل بضع سنوات من لسعة النمل الأسود (السمسوم)، والتي قد تؤدي إلى موت الشخص، لما تحتويه من مواد ذات آثار سامة ومسببة للحساسية، كونها تعتبر من أكثر المركبات تعقيداً، مضيفاً إلى أن دخولها إلى أراضي المملكة حديثاً نسبياً، حيث تم تسجيلها وجمعها من مناطق عدة بما في ذلك المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض ومنطقة نجران، مؤكداً أن من موادها الإفرازية تحتوي على مادة الهستامين والبروتينات ذات الأوزان الجزيئية، علاوة على ما تحويه من مادة الاستيل كولين، والذي له دور في إيصال الإيعازات العصبية في الجسم.