أمير القصيم: الإعلام الأمني يؤدي دوراً بارزاً في نقل الأحداث وإيضاح الحقائق

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالتقرير الإحصائي للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، منوهاً في الوقت ذاته بما يؤديه الإعلام الأمني من دورٍ بارز في نقل الأحداث وتبيان الحقائق، مثنياً سموه على ما احتواه التقرير من أرقامٍ وإحصائيات للقضايا الأمنية وما تم بشأنها من إجراءات، متمنياً سموه لمنسوبي شرطة القصيم التوفيق والسداد فيما يقدمونه من جهودٍ لخدمة الوطن.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب، يرافقه مدير مكتب مدير الشرطة الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر بن عبدالرحمن السحيباني، امس، في مكتب سموه بمقر ديوان الإمارة، حيث قدما لسموه التقرير الإعلامي لشرطة منطقة القصيم للعام ١٤٣٧هـ. من جهته، عبر اللواء الطالب عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على هذا اللقاء، مؤكداً بأن ماتحقق من نجاحٍ إعلامي لشرطة المنطقة هو بفضل التوجيهات الكريمة من لدن سموه، وفي ظل المتابعة الدائمة من مدير الأمن العام لمسيرة العمل الأمني على الأصعدة كافة، مشيراً إلى أن شرطة منطقة القصيم سعت إلى مد جسورٍ التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لإبراز نجاحات العمل الأمني، مفيداَ أن ذلك أسهم في تعزيز التواصل الإعلامي لشرطة المنطقة.

من جهة اخرى، التقى أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بمقر الإمارة امس، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الزراعة بمنطقة القصيم د. إبراهيم بن محمد الشهوان وأعضاء مجلس الإدارة، الذين قدموا للسلام على سموه، وتقديم عرض مرئي عن مقترح الجمعية بإقامة مؤتمر بعنوان "مستقبل الزراعة والمياه والبيئة في ظل رؤية 2030م".

وفي بداية اللقاء، رحب سمو أمير منطقة القصيم برئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، إذ ناقش سموه مع الأعضاء تحديد موعد المؤتمر، ومستقبل الزراعة والمياه والبيئة التي تتواكب مع رؤية 2030، من عدة جهات، مؤكدًا سموه على أهمية التوعية بنشر ثقافة الزراعة، ومدى مساعدتها للبيئة للحفاظ من التلوث، وضرورة توعية الجميع بالترشيد في استهلاك المياه، متمنياً أن يعود هذا اللقاء بالنفع وخدمة مستقبل الزراعة بالمملكة، والحفاظ على البيئة من مسببات التلوث، وأن يحقق كل ما يصبو إليه ولاة الأمر -حفظهم الله- من خدمة المواطن وتنمية الزراعة.

حضر اللقاء مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة م. سلمان بن جارالله الصوينع.

وفي شأن آخر، يشرف صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم مساء اليوم في قاعة الاحتفالات في برج مياه بريدة حفل منسوبي مديرية السجون بمنطقة القصيم لتكريم مديرهم السابق اللواء متقاعد عبدالمجسن بن محمد الطويل بمناسبة تقاعده.

.. ويستقبل رئيس وأعضاء الجمعية السعودية لعلوم الزراعة