البدائـع: شراكة لرعـاية جائزة المنيـف

شهد مكتب التعليم في محافظة البدائع مؤخرا توقيع عقد شراكة رسمية مع رجل الأعمال عبدالعزيز بن محمد المنيف لرعاية جائزة المنيف للتميز السلوكي والأداء والتفوق العلمي.

يأتي هذا التوقيع بعد التنظيم الجديد من قبل وزارة التعليم حول ما صدر مؤخر من آلية لرعاية الجوائز العلمية حيث أكدت التعليمات على اعتماد توقيع عقد رسمي مع كل من يرغب بتمويل ورعاية هذه الجوائز لتكون مدة العقد ثلاث سنوات .

رجل الأعمال عبدالعزيز المنيف أكد أنه من خلال هذه الرعاية تشجيع العلم وتحفيز المعلمين والمتعلمين في الميدان التعليمي ، حيث إن ذلك يسهم في خلق روح التنافس في أسمى المجالات وهو مجال العلم.

وأضاف المنيف أن الفكرة نشأت قبل اثني عشر عاما عندما قامت إدارة التعليم بتكريم ابنه آنذاك وتطرق المنيف للهدف الذي جعله يقوم بهذا العمل ذاك السرور الذي يدخله التكريم على نفس الطالب وعائلته.