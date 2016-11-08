أبا الخيل يرأس أعمال المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي

رأس مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رئيس المجلس التنفيذي رئيس المؤتمر العام السادس لاتحاد جامعات العالم الإسلامي د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل اجتماعات أعمال الدورة الـ 21 للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي التي تستضيفها جامعة قطر أمس الأول، بحضور المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -الإيسيسكو- أمين عام اتحاد جامعات العالم الإسلامي د. عبدالعزيز بن عثمان التويجري.

وناقشت الاجتماعات تقرير الأمين العام عن نشاطات الأمانة العامة بين الدورتين الـ 20 و21 للمجلس التنفيذي، ودراسة الوضع المالي للاتحاد لسنة 2015م، كما درس المجلس العديد من المشروعات الأكاديمية التي ينفذها الاتحاد منها: مشروع خطة العمل والموازنة للأعوام 2016 - 2018م، ومشروع آلية قياس أداء جامعات العالم الإسلامي وخريطة طرق تنفيذه، و‏مشروع البرنامج المتكامل لتعزيز التبادل والتعاون بين الجامعات الأعضاء، ومشروع المرصد الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والبت في طلبات الانضمام للاتحاد لعدد من الجامعات والمعاهد العليا، وتعديل أنظمة اتحاد جامعات العلم الإسلامي، والنظر في تعديل شعار الاتحاد.

كما تطرقت الاجتماعات لـجدول أعمال المؤتمر العام السابع المقرر عقده في الرباط يومي 19 - 20 ديسمبر 2016م، ومكان عقد الدورة الـ22 للمجلس التنفيذي للاتحاد واتخذ حيالها القرارات المناسبة وفقاً لنظام الاتحاد.