الجفري يستقبل نائب السفير المصري

استقبل نائب رئيس مجلس الشورى د. محمد بن أمين الجفري في مكتبه بمقر المجلس في الرياض امس الاثنين، نائب سفير جمهورية مصر لدى المملكة المستشار إيهاب سليمان.

وأكد نائب رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء على متانة العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى ما يربط مجلس الشورى والبرلمان المصري من علاقات تنطلق من عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين شعبي البلدين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبخاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان المصري.