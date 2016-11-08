حرم أمير الرياض تفتتح مقر اللجنة النسائية الاجتماعية في الخرج

افتتحت حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، أمس الأول، مقر اللجنة النسائية الأهلية الاجتماعية بمركز اليمامة في الخرج، بحضور حرم محافظ الخرج نورة آل مساعد. وألقت رئيسة اللجنة النسائية صالحة عبدالرحمن الداعج كلمة رحبت فيها بسمو الأميرة على رعايتها للحفل. وأكدت الداعج أن هذا الصرح الشامخ والذي تحقق بتعاون مثمر بين أهالي اليمامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركز التنمية الاجتماعية بالدلم، آملة أن يكون منارة عطاء ونماء يلبي الاحتياجات ويستقطب الكوادر البشرية والخبرات الغنية ويجذب الطاقات الشبابية ويدعم التميز والإبداع. بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً بعنوان "قصة دعم وتفاعل وبناء" تناول فيه مراحل بناء مركز اليمامة الاجتماعي والحضاري منذ كان حلماً من الأحلام ثم فكرة من الأفكار ثم حقيقة من الحقائق. عقب ذلك ألقت صاحبة السمو الأميرة نورة كلمة أبدت فيها عن سعادتها برعاية هذا الصرح الجميل بالعمل الجماعي الذي برز فيه التعاون بين أبناء اليمامة وبين الدولة كمثال يحتذى به في كل مناطق المملكة، والأجمل روح المبادرة والعمل الجماعي، داعية أن يديم على الجميع هذه الروح الجميلة الرائعة.

بعد ذلك قدم عرض مرئي بعنوان "اليمامة عمق تاريخي" تناولت فيه رشا الفواز "تاريخ اليمامة العريق"، ثم قدم أوبريت بعنوان "فرحة لقاكم" لأطفال جمعية إنسان لرعاية الأيتام. بعد ذلك قدمت د.عزيزة الرويس عرضاً مرئياً عن آفاق العمل التطوعي، كما قدمت عرض مرئي آخر بعنوان "الحياة عطاء".

ثم قدمت د. حكمت ضو ود.أمينة الحسيني محاضرة بعنوان "فكر وردي" عن مرض سرطان الثدي وأعراضه والوقاية منه والتقدم العلمي في علاجه. وفي نهاية الحفل تم تكريم المشاركين والرعاة وأعضاء اللجنة النسائية السابقة، كما تلقت سموها درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

بعد ذلك افتتح المعرض الشامل الذي اشتمل على ركن للمنتجين، وركن للحرف الشعبية، وركن تأهيل الأسر، والأركان الفنية، وركن لاحد المجمعات الطبية ومستوصف اليمامة الصحي، وركن الأعمال التطوعية، وركن جمعية إنسان، ومعرض التصوير للمصور إبراهيم التميمي.