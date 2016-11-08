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تجمع طبي يبحث أثر العولمة على الصحة العامة بالرياض

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تجمع طبي يبحث أثر العولمة على الصحة العامة بالرياض تجمع طبي يبحث أثر العولمة على الصحة العامة بالرياض

افتتح مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني د. بندر بن عبدالمحسن القناوي امس، المؤتمر السعودي الثاني للوبائيات بعنوان "أثر العولمة على الصحة العامة"، الذي تنظمه جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ممثلة بكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالتعاون مع الجمعية للوبائيات، وذلك في مركز المؤتمرات بالرياض.

وأوضح عميد كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية - رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د. ماجد السلامة في كلمة له أنه تم اختیار عنوان لهذا المؤتمر "أثر العولمة على الصحة العامة "لاعتقادنا انها المؤثر الأكبر القادم على صحة المجتمعات، حيث سيكون في المؤتمر فقرات ممیزة عن التغیرات البیئیة والمناخیة واثارها. واخرى عن المدن الصحیة. من جانبه أكد رئيس الجمعية السعودية للوبائيات ونائب رئيس اللجنة د. علي الزهراني، أن ما شهده العالم خلال القرن الماضي من تطور صناعي غير مسبوق والتمدد الحضري وما صاحبه من تغيرات في نمط الحياة، أدت إلى زيادة الانبعاثات الغازية والاحتباس الحراري وازدحام المدن وترهل البنى التحتية وزيادة الطلب عليها، وأسهمت في ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة وظهور أوبئة ناشئة ومستجدة لا تعترف بحدود جغرافية أو سياسية وتضاعفت معها الأعباء الاقتصادية على الأنظمة الصحية في جميع دول العالم.

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