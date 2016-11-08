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أمير الرياض يرعى افتتاح مؤتمر الكيمياء الدولي بجامعة الملك سعود

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس، سفير مملكة السويد لدى المملكة يان كنوتسون.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الموضوعات.

من جهة اخرى يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز صباح يوم الاربعاء الموافق 9-2-1438 هـ مؤتمر الكيمياء الدولي السادس، الذي يقام في رحاب جامعة الملك سعود بالرياض، وينظمه قسم الكيمياء بالتعاون مع الجمعية الكيميائية لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 8-10 من شهر صفر الحالي 8-10 نوفمبر، ويشارك فيه قرابة 1000 مشارك من الكيميائيين الذين يمثلون 17 دولة من دول العالم. وأوضح رئيس المؤتمر رئيس قسم الكيمياء في جامعة الملك سعود د. زيد العثمان، أن المؤتمر يأتي متوافقاً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تعتمد على التخطيط الاستراتيجي الطموح الذي يلبي كافة الطموحات، مشيراً إلى أن المؤتمر سيناقش الاتجاهات العلمية الجديدة في علم الكيمياء من خلال تقديم 81 محاضرة علمية، تتناول مواضيع كيميائية حيوية ومؤثرة مثل: الكيمياء التطبيقية والصناعية والطبية والدوائية والكيمياء الخضراء والبيئة والاستدامة والطاقة المتجددة والوقود، كما تتناول مواضيع ذات علاقة بتكنولوجيا النانو والحفز وعلوم البوليمرات والمواد، إضافة إلى أن هناك معرضاً علمياً يضم 519 ملصقاً علمياً.

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