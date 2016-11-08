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3632 موظفًا حكوميًا يلتحقون بـ 124 برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة

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يستقبل معهد الإدارة العامة خلال هذا الأسبوع 3632 موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ 124 برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وعسير وفرعيه النسائيين بالرياض والدمام، وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام. ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق 1504 موظفين حكوميين، بـ 48 برنامجاً تدريبياً، وفي فـرع المعهد بمكة يلتحق 1022 موظفًا حكوميًا، بـ 32 برنامجًا تدريبيًا، وفي فـرع المعهد بالشـرقية يلتحـق 467 موظفًا حكوميًا، بـ 19 برنامجًا تدريبيًا، وفي فرع المعهد النسائي بالرياض تلتحق 420 موظفة حكومية بـ 14 برنامجًا تدريبيًا، وفي فرع المعهد بعسير يلتحق 219 موظفًا حكوميًا بـ 11 برنامجًا تدريبيًا.

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