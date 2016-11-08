ضبط عاطل بحوزته 1.5 كيلو حشيش قبل بيعها بالزاوية الحمراء

كتب ابراهيم أحمد

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل لحيازته كيلو ونصف حشيش قبل بيعها على عملائه بمنطقة الزاوية الحمراء.

كانت إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط "محمد.أ" عاطل والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 5519 لسنة 2010م الجمالية "مخدرات"، والمحكوم عليه فى قضية مخدرات "وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.500 كيلو جرام، ومبلغ مالى 1415 جنيها بنطاق دائرة قسم الزاوية الحمراء.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.