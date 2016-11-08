الدمامل الصغيرة خطر على صحة البشرة.. 3 طرق منزلية للعلاج والوقاية

كتبت رانيا سعد الدين

الدمامل على الرغم من صغر حجمها قادرة على أن تحول جمال الوجه إلى قبح، كما أنها قادرة على منعك من الحركة إذا ظهرت فى مكان يكثر فيه الاحتكاك والحركة، وحسب موقع " healthycures" فهناك 4 طرق منزلية للعلاج والوقاية من ظهور الدمامل الصغيرة.

أسباب ظهور الدمامل الصغيرة؟

بسبب ضعف جهاز المناعة تتكون الدمامل بسبب البكتيريا العنقودية التى تظهر على الجلد، ثم تتسرب إلى الداخل من خلال مسامات الشعر حتى تستقر داخل الجلد وتكون الدمامل قبيحة الشكل.

3 طرق منزلية للعلاج والوقاية من الدمامل:

1- يتم مزج ملعقة كبيرة من العسل الأبيض مع ½ ملعقة من بودرة الكركم حتى تتكون عجينة، يتم وضعها على الدمامل الصغيرة وتترك لمدة 30 دقيقة وبعدها تزال بالماء الفاتر وتكرر لمدة 3 أيام لتقضى على البكتيريا.

2- هلام الصبار الممزوج بعصير الليمون قادر على تجفيف الدمامل البيضاء فى أسرع وقت، دون أن تترك أى آثار.

3- الثوم الطازج والبودرة والقرنفل تعتبر من أنواع العلاجات الطبيعية التى تعمل على علاج الدمامل فى وقت سريع، وتحارب الإصابة بها، فهى تحتوى على العديد من المواد المانعة للأكسدة والقادرة على قتل البكتيريا.