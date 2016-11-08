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الرئيس العراقى: تحرير منطقة بعشيقة خطوة مهمة لتحرير الموصل من داعش

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الرئيس العراقى: تحرير منطقة بعشيقة خطوة مهمة لتحرير الموصل من داعش الرئيس العراقى: تحرير منطقة بعشيقة خطوة مهمة لتحرير الموصل من داعش

> بغداد /أ ش أ/

وصف الرئيس العراقى فؤاد معصوم، تحرير قوات "البيشمركة" الكردية، الإثنين، ناحية "بعشيقة" شمال شرقى الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق بأنه انتصار جديد وخطوة كبرى نحو تحرير الموصل وأراضى العراق من براثن الجماعات الإرهابية ، بما يمهد الى اعادة الإستقرار والسلام الى المنطقة بأسرها.

 

وهنأ معصوم ـ فى تصريح صحفى مساء يوم ـ الشعب العراقى بالإنتصار الذى حققته قوات البيشمركة بتحرير بعشيقة والقرى التابعة لها بالكامل من قبضة عصابات تنظيم داعش الإرهابي.

 

وحيا القوات المسلحة العراقية بكافة تشكيلاتها بالانتصارات التى تسطرها على تنظيم داعش فى كل مكان وإلحاق خسائر فادحة به ، من أجل إعادة الحياة والأمل القوى فى تحقيق العدل والكرامة لأبناء الشعب العراقى جميعا.

 

وكانت قوات "البيشمركة" قد انتزعت السيطرة على ناحية بعشيقة من داعش خلال عملية عسكرية من ثلاثة محاور بإسناد من طيران التحالف الدولى ، وشرعت فى تطهير مبانيها وشوارعها من العبوات الناسفة وتمشيط مركز الناحية بحثا عن انفاق وفلول عناصر داعش.


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