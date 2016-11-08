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رئيس مدينة بركة السبع: وزعنا 7.5 طن و2000 كرتونة سلع غذائية خلال أسبوع

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رئيس مدينة بركة السبع: وزعنا 7.5 طن و2000 كرتونة سلع غذائية خلال أسبوع رئيس مدينة بركة السبع: وزعنا 7.5 طن و2000 كرتونة سلع غذائية خلال أسبوع

>المنوفية - محمود شاكر

قال المهندس هشام بيومى، رئيس مركز ومدينة بركة السبع، إنه تم توزيع كمية كبيرة من السلع الغذائية للقضاء على الارتفاع فى السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أكد بيومى أنه تم توزيع ٧.٥ طن و٢٠٠٠ كرتونة سلع غذائية على قرى ومدينة مركز بركة السبع. مشيرا أنه تم توزيع ٤.٥ طن سكر، و٢ طن أرز، و١ طن زيت، و٢٠٠٠ كرتونة سلع من القوات المسلحة بقيمة ٢٥ جنيها للكارتونة بدلا من ٦٠ جنيها.

وأضاف بيومى، أنه تم توزيع الكميات على قرى هورين، كفر هورين، طوخ طنبشا، جنزور، ومدينة بركة السبع، لافتا إلى أنه سيتم توزيع كميات جديد خلال الأسبوع القادم على قرى طنبشا، ميت أم صالح، كفر هلال، كفر نفرة.


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