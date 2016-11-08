الانقلابيون يحتجزون المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني

احتجزت ميليشيا الحوثي وصالح أكثر من 422.205.885 من المساعدات الانسانية والإغاثية التي صرحت لها قوات التحالف العربي، لأكثر من سبعة أشهر دون وجه حق، وذلك من خلال 34 سفينة إغاثية وإنسانية وبضائع محتجزة محملة بالبضائع والمساعدات الغذائية والطبية والنفطية.

وبحسب تقرير – حصلت «الرياض» عليه- تتنوع المساعدات الانسانية والاغاثية بين مشتقات نفطية، ومواد غذائية، إلى جانب كميات من الإسمنت والحديد.

وأوضحت قوات التحالف لـ»الرياض» أن ميليشيا الحوثي وصالح احتجزت المساعدات الانسانية والإغاثية في ميناءي (الحديدة والصليف) دون وجه حق، حتى بلغ مدة الانتظار لإحدى سفن الاغاثة التي تحمل على متنها «الديزل» لأكثر من 186 يوما في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الانقلابيون.

وتتنوع الحمولات بين (مشتقات بترولية، وديزل، وذرة، قمح، أعمدة حديدية، قمح روسي، فول الصويا، أخشاب، ذرة، غاز بترولي، سكر، بضائع عامة، اسمنت، ومعادن مختلفة).

وقد أكدت قوات التحالف وجود أكثر من 26 سفينة اغاثية وانسانية محتجزة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح في ميناء الحديدة فقط منذ أكثر من ستة أشهر، إلى جانب وجود ثماني سفن اغاثة محتجزة في ميناء الصليف منذ أكثر من شهر.

ثلاثة ملايين معـونة إغاثيـة وإنسـانية تصـل لليمنيـين مـن دول التحـالف العربي

كما حرم الحوثي وصالح الشعب اليمني من 145999596 طنا من المشتقات النفطية، و496505 أطنان من المواد الغذائية، و275709784 طنا من الاسمنت والحديد.

فيما نجحت قوات التحالف العربي في انقاذ الشعب اليمني بأكثر من 12105771 طنا من المساعدات الإنسانية والاغاثية من خلال ميناء الحديدة وميناء الصليف وميناء رأس عيسى.

وفي التفصيل انقذ التحالف الشعب اليمني بـ8219859 من المعونات الانسانية والاغاثية عبر ميناء الحديدة، وقد تنوعت المساعدات مابين (مشتقات نفطية، ومواد بناء، مواد طبية، سيارات، مواشي، ومواد غذائية).

إذ بلغت المساعدات التي وصلت الشعب اليمني من خلال قوات التحالف العربي، 3670239 طنا من المشتقات النفطية، و1136403 أطنان من مواد البناء، و386941 طنا من المواد الطبية، و5016 سيارة، و1300 رأسا من المواشي، و3019960 من المواد الغذائية.

بينما بلغ حجم المساعدات الانسانية والاغاثية التي وصلت للشعب اليمني من خلال قوات التحالف العربي عبر ميناء الصليف أكثر من 3503822 مساعدة اغاثية وانسانية بواقع، 70294 طنا من المشتقات النفطية، و2960665 طنا من المواد الغذائية، و471863 طنا من مواد البناء إلى جانب أكثر من ألف رأس من المواشي.

ونجحت قوات التحالف العربي بإغاثة الشعب اليمني من خلال ميناء رأس عيسى بأكثر من 382090 طنا من المشتقات النفطية.

وفي ظل كل تلك الممارسات اللانسانية، خاصة مع سيطرة الحوثي وصالح على ميناء الحديدة الذي يعد أكبر الموانئ ولا يزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، يغيب وجود ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي يفترض أن تعمل للاشراف على تلك المساعدات وايصالها لمستحقيها.