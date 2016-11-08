منصور بن زايد وآغا خان يستعرضان المشاريع التنموية

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس بقصر الرئاسة الأمير آغا خان الرابع زعيم الطائفة الإسماعيلية في العالم الذي يزور الدولة حالياً.

جرى خلال اللقاء استعراض المشاريع التنموية والخدمية الخيرية التي تقوم بها مؤسسة آغا خان للتنمية لتحسين جودة الحياة في المجتمعات والمناطق النائية الفقيرة، وجهودها الإنسانية في العديد من دول العالم.

وأقام سمو الشيخ منصور بن زايد مأدبة غداء بقصر الرئاسة على شرف الأمير آغا خان الرابع حضره معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وأحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، وعدد من وكلاء وزارة شؤون الرئاسة.

تعاون مع اليابان

من جهة أخرى استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمكتب سموه بقصر الرئاسة أمس وفداً يابانياً ضم يوسوكي تاكاجي وزير الدولة في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وكوجي تويوشيما مدير سياسات البترول في الاقتصاد والتجارة والصناعة.

جرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في جميع المجالات وخاصة مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية. حضر اللقاء معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وراشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي وكانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة.