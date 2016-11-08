أول صورة لقناة دبي المائية من الفضاء

التقط القمر الصناعي «دبي سات-2»، الذي يملكه ويديره مركز محمد بن راشد للفضاء، صورة فضائية عالية الدقة لقناة دبي المائية، عقب وصول المياه إلى مجراها وامتلائه. كما أظهرت الصور المرافق المختلفة على ضفتي القناة والمناطق الواقعة حولها، والمؤلفة من مبان سكنية وأسواق وفنادق ومراكز ترفيهية.

ويتيح «دبي سات-2» التقاط صور فضائية عالية الجودة تستخدم للتخطيط المدني، ورصد التغيرات البيئية ورسم الخرائط وإدارة الكوارث وتزويد المؤسسات بها داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتتميز كاميرا «دبي سات-2» بدقة تمييز مكاني عالية تصل إلى 1 متر و4 أمتار للتصوير بالأشعة متعددة الأطياف (الملونة). أما عدد الصور التي يمكن تخزينها فيبلغ 512 صورة، بحجم 12كم x12كم. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق «دبي سات-2» إلى الفضاء الخارجي عام 2013 من قاعدة «يازني» الروسية على متن الصاروخ «دنيبر»، ليسير في مدار دائري متزامن مع الشمس على ارتفاع 600 كم عن سطح الأرض.