أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

أول صورة لقناة دبي المائية من الفضاء

Google+ Print
أول صورة لقناة دبي المائية من الفضاء أول صورة لقناة دبي المائية من الفضاء

التقط القمر الصناعي «دبي سات-2»، الذي يملكه ويديره مركز محمد بن راشد للفضاء، صورة فضائية عالية الدقة لقناة دبي المائية، عقب وصول المياه إلى مجراها وامتلائه. كما أظهرت الصور المرافق المختلفة على ضفتي القناة والمناطق الواقعة حولها، والمؤلفة من مبان سكنية وأسواق وفنادق ومراكز ترفيهية.

ويتيح «دبي سات-2» التقاط صور فضائية عالية الجودة تستخدم للتخطيط المدني، ورصد التغيرات البيئية ورسم الخرائط وإدارة الكوارث وتزويد المؤسسات بها داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتتميز كاميرا «دبي سات-2» بدقة تمييز مكاني عالية تصل إلى 1 متر و4 أمتار للتصوير بالأشعة متعددة الأطياف (الملونة). أما عدد الصور التي يمكن تخزينها فيبلغ 512 صورة، بحجم 12كم x12كم. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق «دبي سات-2» إلى الفضاء الخارجي عام 2013 من قاعدة «يازني» الروسية على متن الصاروخ «دنيبر»، ليسير في مدار دائري متزامن مع الشمس على ارتفاع 600 كم عن سطح الأرض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية