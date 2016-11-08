أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حمد الشرقي يشيد بجائزة سلطان بن خليفة العالمية للثلاسيميا

Google+ Print
حمد الشرقي يشيد بجائزة سلطان بن خليفة العالمية للثلاسيميا حمد الشرقي يشيد بجائزة سلطان بن خليفة العالمية للثلاسيميا

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بقصر سموه بالرميلة أمس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مؤسسة سلطان بن خليفة الإنسانية والعلمية الذي قدم للسلام على سموه.

واطلع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي من سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان على توجهات جائزة سلطان بن خليفة العالمية للثلاسيميا في مجال تشجيع البحث العلمي وتكريس الالتزام به خدمة للمشاريع الإنسانية النبيلة، مشيراً سموه إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجائزة في مجال العمل الخيري والإنساني والنموذج المشرف الذي تقدمه عن دولة الإمارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية