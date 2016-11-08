حمد الشرقي يشيد بجائزة سلطان بن خليفة العالمية للثلاسيميا

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بقصر سموه بالرميلة أمس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مؤسسة سلطان بن خليفة الإنسانية والعلمية الذي قدم للسلام على سموه.

واطلع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي من سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان على توجهات جائزة سلطان بن خليفة العالمية للثلاسيميا في مجال تشجيع البحث العلمي وتكريس الالتزام به خدمة للمشاريع الإنسانية النبيلة، مشيراً سموه إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجائزة في مجال العمل الخيري والإنساني والنموذج المشرف الذي تقدمه عن دولة الإمارات.