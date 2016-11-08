حميد النعيمي يطلع على المنجزات الأمنية لوزارة الداخلية

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمكتبه في الديوان أمس اللواء عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي يرافقه العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان.

تم خلاله تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الأمنية وضرورة المحافظة على الإنجازات التي تحققت في مجال الجودة والتميز، كما اطلع سموه على ما حققته وزارة الداخلية من منجزات أمنية في مجال مؤشرات الأجندة الوطنية.

واطلع سموه من اللواء عبد القدوس على عرض حول إنجازات وزارة الداخلية خلال الفترة السابقة على المستوى المحلي وبالذات برنامج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتميز، وحصول الإمارات على المرتبة الأولى لثلاث سنوات متتالية بهذا الشأن.

وما تم تحقيقه في مؤشرات أمنية عالمية تضاهي المؤشرات في الدول المتقدمة، وخاصة حصولها على المركز الثالث عالمياً في خفض الجرائم المغلقة، وكذلك حصولها على مركز متقدم في خفض الوفيات على الطرق لكل مئة ألف من السكان.

كما استمع سموه إلى توضيح حول تطبيق الجيل الرابع في وزارة الداخلية من قبل مجلس الوزراء وما حققته الوزارة من منجزات أمنية في مجال مؤشرات الأجندة الوطنية، حيث يركز هذا الجيل على مجموعة محاور رئيسة وتعتبر منظومة إماراتية حكومية استمدتها حكومة دولة الإمارات لتطوير الوزارات والمؤسسات الحكومية وترتكز على مؤشرات قياس استراتيجية تلبي استراتيجية حكومة الإمارات 2021.

ووجه صاحب السمو حاكم عجمان ببذل المزيد من العمل والحفاظ على الأمن والاستقرار على مستوى دولة الإمارات لتكون الدولة من أفضل دول العالم وفقاً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.