أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حميد النعيمي يطلع على المنجزات الأمنية لوزارة الداخلية

Google+ Print
حميد النعيمي يطلع على المنجزات الأمنية لوزارة الداخلية حميد النعيمي يطلع على المنجزات الأمنية لوزارة الداخلية

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمكتبه في الديوان أمس اللواء عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي يرافقه العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان.

تم خلاله تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الأمنية وضرورة المحافظة على الإنجازات التي تحققت في مجال الجودة والتميز، كما اطلع سموه على ما حققته وزارة الداخلية من منجزات أمنية في مجال مؤشرات الأجندة الوطنية.

واطلع سموه من اللواء عبد القدوس على عرض حول إنجازات وزارة الداخلية خلال الفترة السابقة على المستوى المحلي وبالذات برنامج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتميز، وحصول الإمارات على المرتبة الأولى لثلاث سنوات متتالية بهذا الشأن.

وما تم تحقيقه في مؤشرات أمنية عالمية تضاهي المؤشرات في الدول المتقدمة، وخاصة حصولها على المركز الثالث عالمياً في خفض الجرائم المغلقة، وكذلك حصولها على مركز متقدم في خفض الوفيات على الطرق لكل مئة ألف من السكان.

كما استمع سموه إلى توضيح حول تطبيق الجيل الرابع في وزارة الداخلية من قبل مجلس الوزراء وما حققته الوزارة من منجزات أمنية في مجال مؤشرات الأجندة الوطنية، حيث يركز هذا الجيل على مجموعة محاور رئيسة وتعتبر منظومة إماراتية حكومية استمدتها حكومة دولة الإمارات لتطوير الوزارات والمؤسسات الحكومية وترتكز على مؤشرات قياس استراتيجية تلبي استراتيجية حكومة الإمارات 2021.

 ووجه صاحب السمو حاكم عجمان ببذل المزيد من العمل والحفاظ على الأمن والاستقرار على مستوى دولة الإمارات لتكون الدولة من أفضل دول العالم وفقاً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية