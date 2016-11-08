محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع الصين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في قصر الشاطئ بأبوظبي منغ جيانتشو المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصين الشعبية وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس لجنة الشؤون السياسية القانونية للجنة المركزية بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء الذي يزور البلاد حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين الجانبين والحرص المشترك لتعزيز التواصل بين الجهات المعنية في البلدين، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات والتعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير للعاملين في القطاعات المختلفة.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وتميزها في العديد من مجالات التعاون في ظل حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون بما يحقق تطلعاتهما المشتركة.

وأعربا عن ارتياحهما لمستوى تطور العلاقات التجارية بين البلدين حيث وصلت لمستويات مرموقة متمنيين لهذه العلاقات وغيرها من العلاقات الثنائية المزيد من التطور والتوسع في كافة المجالات.

ورحب سموه بالمبعوث الخاص للرئيس الصيني والوفد المرافق له معرباً عن سعادته بتبادل الزيارات بين مسؤولي كلا البلدين وبما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها ويخدم مصالحهما المشتركة.

تحيات

ونقل المبعوث الصيني تحيات الرئيس الصيني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لشعب الإمارات مزيداً من التقدم والنماء، معرباً عن الشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات على إعفاء الصينيين من تأشيرة الدخول، منوهاً بأن هذه الخطوة تعكس العلاقات الطيبة والمتينة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان منغ جيانتشو تحيات صاحب السمو رئيس الدولة وتحيات سموه إلى الرئيس الصيني، متمنيين سموهما للصين وشعبها الصديق التقدم والازدهار.

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين.

كما حضر اللقاء من الجانب الصيني وانغ يونغتشينغ أمين عام لجنة الشؤون السياسية والقانونية للجنة المركزية ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء، وتشانغ هوا سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وشياو جيونتشنغ نائب مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين الصينيين.