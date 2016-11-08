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محمد المنصور ينفي ابتعاده عن الدراما السعودية

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الإثنين 07-11-2016 22:45

صرح الفنان محمد المنصور أنه يستعد لدخول مسلسل درامي جديد خلال الأيام القادمة، مبيناً أن العمل الدرامي الجديد سوف يبدأ تصويره قريباً، وأنه سيتم عرضه في رمضان المقبل.

وأوضح أنه يشارك في بطولة هذا العمل أمام الفنانة الكبيرة حياة الفهد وشقيقه الفنان حسين المنصور وعدد من نجوم الكويت.

ونفى المنصور أن يكون خلافه السابق مع الفنان فايز المالكي على خلفية مشاركته في بطولة مسلسل "خميس بن جمعة" أمام فايز منذ أكثر من عامين سبباً في ابتعاده عن الدراما ، مبيناً أنه يرحب بالمشاركة دائماً في الأعمال الفنية بالمملكة، ولفت إلى أنه ربما يشارك قريباً في بطولة عمل درامي سعودي.

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سيدتي

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