بالصور: رنا سماحة لن تغني مجاناً وتقول لهؤلاء "جتكوا القرف"

ليلة عصيبة مرّت على الفنانة الشابة نجمة "ستار أكاديمي" رنا سماحة، التي تخلت تماماً عن رومانسيتها وأطلقت عدة تدوينات "غاضبة جداً" قالت إنها مقصودة، بعدما طلب منها أحدهم الغناء مجاناً، وأوضحت برسالتها الأولى أن مهنتها الغناء ولن تقدمها بدون أجر، بينما هددت في الثانية بكشف أسماء من يحاولون استغلال طيبتها.

رنا نشرت عبر حسابها الشخصي الموثق بموقع "الفيس بوك" رسالة عامة قالت فيها: يا جماعه للعلم بس انا مش بشتغل ببلاش مش فاهمه ايه الغريب في كده زي ما حضرتك بتشتغل مهندس وحضرتك دكتوره وحضرتك بواب، انا بشتغل مطربه بس كده ماتخنقوناااااااش !!

وعندما طالبها أحد الأصدقاء بالغناء مجاناً في حب مصر ردت فوراً قائلة: موافقه خلي بقى مصر تأكلنا وتشربنا وتسكننا ببلاش، ويبدو أن الأزمة تصاعدت فكتبت تدوينة أخرى غاضبة جداً قائلة: عمري ف حياتي ما طلبت من ملحن ولا شاعر ولا موزع انه يديني شغل ببلاش واي حد ليه كلام تاني غير كده يجي يقولي ف وشي ويوريني خلقته كده زي الرجاله ده لو كان فيكوا راجل أصلاً لكن انتوا اخركوا شغل التلقيح بتاع النسوان فانا بقى هعلمكوا ازاي تبقوا رجاله ومش هعملكوا تاج عشان ماتعيطوش #مقصوده وعارفين نفسكوا جتكوا القرف ع الصبح!!

ثم هددت في التعليق بأنها ستفضح الجميع وقالت: لا دي بس انذار عشان المره الجايه مش هكتفي بالبوست اصل المحترم مابينفعش مع الاشكال دي!!

رنا سماحة تظهر غضبها للجميع .. ويبدو أنها لن ترضخ للمبتزين مجدداً؟

انطلاقة متعثرة لبرنامج "رقص النجوم" وحضور لافت لليدي مادونا ورفيق علي أحمد