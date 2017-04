إنتخابات أمريكا على لسان نجوم العالم.. دونالد ترامب مرفوض وهيلاري كلينتون مدعومة فنياً

منذ إعلان ترشّحه لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية شغل Donald Trump دونالد ترامب العالم بأسره بتصريحاته المثيرة للجدل. وقد هاجم الكثير من النجوم العالميون ترامب، واتهموه بالعنصرية والجنون، في الوقت الذي قام البعض بإعلان دعمهم له.

اليوم وقبل ساعات من حسم المنافسة الشرسة التي يشهدها العالم بين ترامب ومنافسته هيلاري كلينتون Hillary Clinton للوصول إلى البيت الأبيض، تعرّفوا إلى النجوم المناهضين لترامب، والنجوم الداعمين له:

نيك جوناس Nick Jonas: رفض النجم البالغ من العمر 23 عاماً عرضاً بقيمة 2 مليون دولار للغناء بأحد المؤتمرات الانتخابية للمرشح دونالد ترامب.

جاستين بيبر Justin Bieber : رفض عرضاً بـ 5 ملايين دولار، مقابل المشاركة لمدة 45 دقيقة في مؤتمر الحزب الديموقراطي، وجذب العديد من النجوم.

آشر Usher: قام النجم البالغ من العمر 37 عاماً بارتداء سترة كتب عليها "Don’t Trump America" معبّراً عن رفضه لأن يكون ترامب رئيساً للبلاد خلال إحدى حفلاته.

أنجلينا جولي Angelina Jolie قالت في تعليق لها عن ترشّح ترامب: "بالنسبة لي، أمريكا أقيمت على أساس جمع الناس من جميع أنحاء العالم من أجل الحريات، خاصة الحرية الدينية"، وأضافت أنه من الصعب أن نسمع مثل هذه التعليقات صادرة من شخص يخطط لأن يكون رئيساً للولايات المتحدة.

جورج كلوني George Clooney: أبدى النجم إصراره على أن المرشح الجمهوري لن ينتخب رئيساً للبلاد، إذ إنّ الخوف لن يكون هو الشيء الذي يقود الولايات المتحدة، ووصفه بالشخص الانتهازي والفاشي الذي يكره الأجانب.

فرقة رولينغ ستونز Rolling Stones طالبت دونالد ترامب Donald Trump بالتوقّف عن استخدام موسيقاها في حملته، خاصة بعدما استعمل أغنية " You Can't Always Get What You Want".

أديل Adele قالت إن Donald Trump ليس لديه الحق باستخدام أغنياتها في مسيرات حملته السياسية من دون إذنها، بعدما أبدى متابعوها غضبهم من Trump لفعلته هذه.

شاكيرا Shakira ردّت على تعليقات ترامب المهينة بحق الشعب المكسيكي بالقول: "هذا خطاب عنصري يهدف إلى تقسيم الدولة التي لطالما روّجت للتنوع والديمقراطية".

المخرج اليساري مايكل مور Michael Moor، المشهور بأعماله الوثائقية التي تحمل رسالة لاذعة، نفذ فيلماً مناهضاً للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وفي المقابل... تعرّفوا إلى النجوم الداعمين لترامب:

سوزان سراندون Susan Sarandon: أعلنت النجمة دعمها لترامب في وجه منافسته كلينتون مشيرة إلى أنها لا تأخذ على محمل الجدّ تلك الوعود المثيرة للجدل التي أطلقها ترامب، خلال حملته الانتخابية، كبناء جدار على طول الحدود الجنوبية ومنع هجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة.

كلينت ايستوود Clint Eastwood: رأى ايستوود أن تصريحات مرشح الحزب الجمهوري المستفزة "بلهاء أحياناً" إلا أنّ الناس يبالغون أحياناً أخرى، وقال: "الناس سئموا من المجاملة. نحن أمام جيل من المتزلفين".

