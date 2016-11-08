ماذا قال النجوم خلال لقاء سمو أمير الكويت؟

استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري ورئيس اللجنة التنفيذية لإنشاء وإدارة المراكز الثقافية التابعة للديوان الأميري عبدالعزيز سعود اسحق والقائمين على مشروع مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي والسادة الفنانين المشاركين بحفل افتتاح المركز. وقد عبر سموه حفظه الله عن خالص شكره وتقديره للجهود الكبيرة المبذولة من قبل القائمين على إنجاز مشروع مركز جابر الأحمد الثقافي (الجواهر الثلاث) وعلى مواصلتهم عملهم وتفانيهم في أدائهم

مما ساهم في تنفيذ هذا المشروع بفترة زمنية قياسية والذي اتسم بروعة التصميم والمستوى الرفيع وحسن الإعداد والترتيب لحفل الافتتاح بما تضمنه من لوحات فنية مبدعة كما أعرب سموه رعاه الله عن بالغ سعادته بهذا الصرح الثقافي المتميز والذي حاز على إعجاب الجميع مجسدا بذلك أحد شواهد مسيرة الوطن الغالي الذي يبرز وجهه الحضاري والثقافي متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد لما ما فيه خير ورفعة الوطن العزيز. كما عبر سمو ولي العهد حفظه الله عن جزيل شكره وامتنانه للعمل المخلص والدؤوب من قبل فريق العمل القائم على المشروع والذي أثمر عن إتمام هذا المعلم الحضاري بوقت قياسي وبمواصفات عالمية اتسمت بروعة التصميم والمستوى الرفيع موجها سموه شكره للسادة الفنانين الذين شاركوا أهل الكويت فرحتهم بكل محبة ومودة بافتتاح مركز جابر الأحمد الثقافي متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح. من جانبهم ألقى السادة الفنانون المشاركون بافتتاح مركز جابر الاحمد الثقافي بعد لقائهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كلمات بهذه المناسبة. وقالت الفنانة حياة الفهد انه "كان لنا الشرف بلقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وقد كان اللقاء لشكرهم على افتتاح دار الأوبرا والبرنامج الجميل الذي أسعد الكويت وإنشاء الله لن يكون آخر المشاريع وتكون هناك

مشاريع أكبر وأجمل تفرح أهل الكويت وأهل الخليج لأنهم يفرحون لنا بكل إنجاز ونسأل الله أن يطول بعمر سمو الأمير وسمو ولي العهد وحكومة الكويت ويسعد أهل الكويت جميعهم بكل الإنجازات القادمة". من جانبها قالت الفنانة سعاد عبدالله "كانت فرحتنا كبيرة بافتتاح هذا الصرح العظيم دار الأوبرا وبالفعل اطلعت على كثير من دور الأوبرا في الوطن العربي لكن هذا صرح خيالي لا يضاهيه أي مركز حضاري واليوم اكتملت فرحتنا بتواجدنا مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي كان دائما الداعم والظهر والسند "وتاج الراس" الذي دائما لا نستغني عن نصائحه "الله يحفظ الكويت ويتمم عليها الأم والأمان وإنشاء الله القادم أفضل بإذن الله". بدوره قال الفنان عبدالله الرويشد :

سعدت بكل تأكيد بلقائي بأبونا الحبيب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله فهذه رفعة معنوية بافتتاح صرح دار الأوبرا وهذا العمل العملاق فالحمد لله لقينا حفاوة وتشجيع من سمو الامير فقد أعطانا دافع كبير للعمل من جديد لنعمل شيء لم يسبق أن وجد في دول مجلس التعاون الخليجي والكويت دائما سباقة". من جهته قال الفنان عبدالحسين عبدالرضا "الحقيقة يوم سعيد و

جميل مثل هذا اليوم الذي استقبلنا به صاحب السمو الوالد القائد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد .

وأضاف :

شكرنا سموه على هذا الصرح العظيم الذي عمله للفن والفنانين وحقيقة هذا الصرح دفعنا إلى الأمام ومثل ما يقولون "بيض وجيهنا "طوال هذه الفترة الطويلة وكنا نتمنى أن نكون مستعدين له حتى نقدم بعض الأعمال التي تناسب هذا الصرح العظيم ولكن أن شاء الله نأمل بدعم من سمو الأمير الذي طلب منا أن نملأ هذا الصرح ولا نتركه خاليا – في إشارة إلى تقديم أعمال جماهيرية -

وزاد :

ونأمل من الشباب العاملين في مجال الفن والمسرح والاستعراضات أن يملأوا هذا الصرح المميز وتكون الأعمال في هذا الصرح العظيم تتوائم مع خصوصيته وامكانياته .

ونشكر صاحب السمو مرة أخرى على اللفتة الكريمة وهذا الانجاز العظيم الذي قدمه إلى الكويت .

وتابع :

نتمنى أن نرى انجازات كثيرة بعد في عهده ونتمنى له الصحة والعافية والتوفيق والصحة والأمان للكويتيين وان يدفعنا هذا الأمان إلى العمل المخلص والعمل الجاد لرفع شأن الكويت في مجالات الفن

أو في مجالات أخرى أيضا ومهما قلنا بهذه المناسبة فهو قليل بحق الأب الوالد القائد صاحب السمو أمير البلاد ونتمنى أن شاء الله أن نعيد الكرة ونقدم الأعمال التي تناسب الكويت وحضارتها وتقدمها لأنها كانت ومازالت إن شاء الله سباقة في مجالات كثيرة بحكم فنانيها وبحكم رجالها وحكامها ونتمنى لهم الصحة والعافية. أما الفنان سعد الفرج فقال من جانبه :

تشرفنا اليوم بلقاء صاحب السمو حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد وإستمعنا إلى نصائحه وبإذن الله ستكون بمثابة السراج الذي سنهتدي به في أعمالنا المقبلة .

وخلص الفرج قائلا :

سائلين الله عزوجل أن يطيل في عمر سمو الأمير وسمو ولي العهد ونشكرهما على الاستقبال اليوم وهو مانعتز ونفتخر به .

بالصور: هل تتبنى شريهان ابن أحمد السقا فنياً؟