حظك اليوم برج القوس 8/11/2016

سرعة الغضب والردود الحادة و حب المجاذفة والسفر والتنقل مع الاصدقاء بالاضافة الى القدرة على اتخاذ قرارات فى اوقات قصيرة هذه هى ابرز صفات برج القوس الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج القوس على الصعيد المهنى:

البحث عن فرصة جديدة تحسن بها علاقتك بزملائك ،بعد فترة توتؤ العلاقات التى سيطرة على الاجواء فى الايام الماضية والحاجة الى تجديد افكارك فى العمل تساعدك على اثبات كفاءتك المهنية.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

تعيش اسعد ايام حياتك مع الحبيب بعدما تخليت عن عنادك ولجات الى اسلوب التفاهم الذى اثبت لك مدى فاعليته فى العلاقة و اخبار سعيدة تعزز من علاقتك بالحبيب.

برج القوس على الصعيد الصحى:

الانترنت من اصعب انواع الادمان فى العلاج، خاصة انك تقضى اكثر من ثلثى يومك على الانترنت، وتحتاج الى زيارة عاجلة للطبيب النفسى.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس ان يقضى فترة قصيرة يفكر فى علاقته بالاصدقاء و رؤسائه فى العمل ويستعد حاليا الى تنفيذ قراراته الجديدة التى ستدعم مواقفه وتؤكد على كفاءته المهنية.