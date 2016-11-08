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حظك اليوم برج الجدى ليوم الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حافظ على إعطاء مستحقات الموظفين لديك أولا بأول

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حظك اليوم برج الجدى ليوم الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حافظ على إعطاء مستحقات الموظفين لديك أولا بأول حظك اليوم برج الجدى ليوم الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حافظ على إعطاء مستحقات الموظفين لديك أولا بأول

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إنسان برج الجدى مهما يكن مظهره الخارجى تولد معه صفات محددة يمنحه إياها الكوكب " زحل " من أهمها الجد والكآبة وترويض النفس وقهرها، يضاف إلى ذلك أنه يتمتع بيديـن مرنتين وملامح ناعمة واضحةبرج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى :

تأخير المستحقات المالية للموظفين لديك يجعلهم لا يبذلون الجهد المطلوب منهم فى العمل، عليك إعطائهم حقوقهم أولاً بأول.

 

الجدى على الصعيد العاطفى :

لا تحاسب شريكك على ما يبدر منه فى أوقات الغضب، فأنت مثله فى الكثير من الأوقات تتفوه بأشياء ما كان لك أن تتفوه بها.

 

الجدى على الصعيد الصحى :

تأكد من احتواء وجباتك الغذائية على كل ما يحتاج إليه جسمك من مغذيات حتى لا تصاب بالمرض.

 

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة :

صحتك الجسدية والعقلية فى أحسن أحوالها، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك. سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك فى الأهداف ويمكنهم المضى قدمًا كفريق. هكذا تستطيع العمل اليوم بطريقة جيدة وتتقدم بشكل كبير لكى تصل فى النهاية إلى أهدافك.


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مصر 365

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