حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. خلاف عائلى اليوم

نقدم حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات المختلفة على رأسها العناد والتمسك الزائد بالرأى مهما كانت محاولات من حوله لإقناعه.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

رغم كل الظروف النفسية التى تمر بها، إلا أنك قادر على أن تجعل علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، وتحافظ عليها، اليوم كذلك مناسب للقاء معه والتحدث بشأن كل الأمور السابقة.

برج الأسد على الصعيد المهنى ..

حاول أن تحافظ على هدوئك أثناء العمل، ولا تجعل بعض الأمور البسيطة توترك وتسبب لك الضيق، ربما تنتهى الخلافات سريعاً، لذا عليك أن تحافظ على عملك من الضياع.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

اليوم أنت بصحة جيدة بفضل استماعك إلى بعض النصائح التى وجهها لك الأطباء مؤخرًا، لذا من الضرورى أن تحصل على بعض الراحة والاسترخاء ومن ثم تعود إلى عملك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المفترض أن تمر خلال الفترة المقبلة ببعض الأحداث تحديدًا على مستوى العائلة، حيث سيحدث خلاف بسيط ولكنك ستكون قادر على تجاوزه.