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حظك اليوم برج الجوزاء 8/11/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء 8/11/2016 حظك اليوم برج الجوزاء 8/11/2016

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صاحب الـ62 شخصية الذى يغير آراءه فى كل لحظة و حب للسيطرة و الامتلاك والرغبة فى التحكم فى زمام الامور هذه هى ابرز صفات الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والمادى.

 

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

لن تنتهى خلافاتك مع شريكك فى العمل ومن الافضل ان تنهى هذه الشراكة فى اقرب وقت ،لان الخلافات ستؤثر على سير العمل وتزيد كن حجم خسائرك.

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

قرار الزواج صعب تنفيذه فى الفترة الحالية، وعليك ان تتاكد اولا من مشاعرك تجاه الحبيب واستعدادك التان للزواج ثم اقدم على تنفيذ الخطوات الجادة حتى لا تندم لاحقا.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

لن تنجحك مساعيك فى السفر مع الاصدقاء اليوم بسبب وعكة صحية تضطرك الى ملازمة الفراش، وعليك بالالتزام بمواعيد الدواء وعدم التعامل مع الموقف باهمال.

 

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء ان يعيش فى حالة من الاضطراب والابتعاد عن صوابه فى اتخاذ عدد من القرارات بسبب المشاكل المهنية والاسرية التى تسيطر على تفكيره .


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مصر 365

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