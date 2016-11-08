حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى.. الحوت والعقرب الأكثر حظا

نقدم لكم توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر، والذى نقدم فيه توقعات على كل المستويات الصحى والعاطفى والمهنى، ومن المتوقع أن يحصل برج الحوت على فرصة تعينه على انجاز مشروعه الخاص.

برج السرطان هو كتلة من المشاعر والاحاسيس.فى حياته يتبع ما يميله عليه قلبه.يخاف الوحدة والانعزال ويعيش من خلال اتصاله بالآخرين.مشدود الى التاريخ الماضى، إنسان هاديء وحساس حالم وفضولى غامض ومدهش فى آن ويعود ذلك لطبيعته المائية المتغيرة والمتبدل، ويقدم اليوم السابع، لأبناء برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى :

لا تتوقع أن تحقق نجاحًا فى عملك الحالى بدون بذل الكثير من المجهود، فالتنافسية فيه كبيرة جدًا

السرطان على الصعيد العاطفى :

هناك الكثير من اللحظات الجميلة فى حياتك مع شريكك، استغل هذه اللحظات فى حل المشاكل والخلافات التى تعترض طريقكما.

السرطان على الصعيد الصحى :

كسور العظام قد تكون المشكلة الجديدة التى ستعانى منها فى الفترة المقبلة من حياتك.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة :

تغمرك الحيوية والنشاط ويغمرك حب الاستطلاع والاستكشاف، وإن كان الأمر بيدك لذهبت فى مغامرة استكشافية، استسلم لهذا الدافع الداخلى واستقطع بعض الأسابيع لتسافر عبر العالم، حماسك ونشاطك الداخلى سيعطيانك القوة وقدرة التحمل اللازمين للقيام باستكشافات وفهم أشياء جديدة، لا تخجل من التقرب والتعرف على الناس وتأمل روائع الطبيعة سوف تثرى هذه التجارب والصداقات والاستكشافات الجديدة حياتك بشكل كبير ولفترة طويلة

حظك اليوم برج الجدى ليوم الثلاثاء 8/11/2016

إنسان برج الجدى مهما يكن مظهره الخارجى تولد معه صفات محددة يمنحه إياها الكوكب " زحل " من أهمها الجد والكآبة وترويض النفس وقهرها، يضاف إلى ذلك أنه يتمتع بيديـن مرنتين وملامح ناعمة واضحة . برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى :

تأخير المستحقات المالية للموظفين لديك يجعلهم لا يبذلون الجهد المطلوب منهم فى العمل، عليك إعطائهم حقوقهم أولاً بأول.

الجدى على الصعيد العاطفى :

لا تحاسب شريكك على ما يبدر منه فى أوقات الغضب، فأنت مثله فى الكثير من الأوقات تتفوه بأشياء ما كان لك أن تتفوه بها.

الجدى على الصعيد الصحى :

تأكد من احتواء وجباتك الغذائية على كل ما يحتاج إليه جسمك من مغذيات حتى لا تصاب بالمرض.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة :

صحتك الجسدية والعقلية فى أحسن أحوالها، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك. سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك فى الأهداف ويمكنهم المضى قدمًا كفريق. هكذا تستطيع العمل اليوم بطريقة جيدة وتتقدم بشكل كبير لكى تصل فى النهاية إلى أهدافك.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 8/11/2016

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بأنه مستقل جدًا وقادر على استغلال ذكائه فى إنجاز كل الأمور الصعبة المعقدة التى تقف فى طريقه، ويتمتع أيضًا بذاكرة قوية وعقل تحليلي.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

حان الوقت لإجراء تغيير مطلوب فى حياتك المهنية بعد أن عانيت فترة طويلة من الشعور بالملل والركود، خاصة أنك اليوم تلاقى فرصًا جديدة ومثيرة تساعدك على تنشيط حياتك المهنية، وتجعلك تتخلص من توترك المتصل بالعمل الذى أثر كثيرًا على صحتك فى الأونة الأخيرة.

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تحتاج اليوم للكثير من الصبر للتعامل مع شريك حياتك، خاصة أن هناك بعض المشاكل الصغيرة حول قضايا تافهة تعكر صفو السلام والوئام فى علاقتك، وقد تتحول هذه المشاكل الطفيفة الصغيرة إلى مشاكل كبيرة، وتعرف اليوم أهمية فضيلة الصمت.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

تعانى من انخفاض مستويات الطاقة لديك، وتضعف قدرتك على التحمل، فتحتاج إلى الحصول على بعض التدليل والراحة إذا كنت ترغب فى أن تكون منتجًا، وتحتاج إلى فهم الحدود المادية لجسدك وأن تتحرك وفقًا لذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

تتعامل مع الجميع بحنان وحب وهو ما يجعل أسهم شعبيتك فى ارتفاع اليوم، وستفاجأ بالكثيرين يصارحونك بمشاعرهم فى نهاية اليوم، ولكن رغم ذلك لا يزال عقلك مشغولاً ببعض التجارب المريرة التى لا تفارقه، وتحتاج فى الوقت المناسب أن تترك هذه الضغائن لحالها.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 8/11/2016

نقدم لمولود برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بعدم ميله للمغامرة والمخاطرة وعدم التسرع فى اتخاذ القرارات والتريث والتفكير الدقيق قبل اتخاذ أى خطوة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

حياتك المهنية على وشك أن تشهد تقدمًا كبيرًا وستحتاج لأن تتخذ إجراءات حاسمة فى ما يتعلق بتحديد الاتجاه الذى تريد أن تأخذه فى حياتك، وتحتاج إلى تحليل الإيجابيات والسلبيات بعناية، فقرارك الذى تأخذه اليوم سيؤثر على حياتك، ومن المرجح إلى حد كبير خلال الأيام القليلة المقبلة أن يرتفع دخلك بسبب قرار اتخذته.

برج الثور على الصعيد العاطفي:

المياه راكدة فى حياتك فى هذه المرحلة من الزمن، لذلك تحتاج أن تقضى بعض الوقت مع الناس وتتعرف على أشخاص جدد، وسيظهر لك أن هناك الكثير مما يجب عمله فى الحياة.

برج الثور على الصعيد الصحي:

إنها فكرة جيدة أن تهتم بصحتك وقوتك من جديد فى هذه المرحلة من الزمن، حاول أن تواصل ممارسة التدريبات البدنية وأن تمارس اليوجا والجرى، واهتم بالأجزاء التى تشعر أنها ضعيفة فى جسمك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

تحتاج للعمل الجاد والشاق اليوم، ومن المحتمل أن تكون قادرًا على إنهاء بعض المشاريع التى استغرقت منك فترة طويلة، وهذا سيعجب رؤسائك ومن المحتمل أن يعرف شخصًا بارزًا فى السلطة قدراتك الخاصة.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 8/11/2016

نقدم حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات المختلفة على رأسها العناد والتمسك الزائد بالرأى مهما كانت محاولات من حوله لإقناعه.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

رغم كل الظروف النفسية التى تمر بها، إلا أنك قادر على أن تجعل علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، وتحافظ عليها، اليوم كذلك مناسب للقاء معه والتحدث بشأن كل الأمور السابقة.

برج الأسد على الصعيد المهنى ..

حاول أن تحافظ على هدوئك أثناء العمل، ولا تجعل بعض الأمور البسيطة توترك وتسبب لك الضيق، ربما تنتهى الخلافات سريعاً، لذا عليك أن تحافظ على عملك من الضياع.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

اليوم أنت بصحة جيدة بفضل استماعك إلى بعض النصائح التى وجهها لك الأطباء مؤخرًا، لذا من الضرورى أن تحصل على بعض الراحة والاسترخاء ومن ثم تعود إلى عملك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المفترض أن تمر خلال الفترة المقبلة ببعض الأحداث تحديدًا على مستوى العائلة، حيث سيحدث خلاف بسيط ولكنك ستكون قادر على تجاوزه.

حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 8/11/2016

نقدم لكم حظك اليوم لبرج الحمل على كافة الأصعدة، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات مثل الطيبة والقدرة على تحمل الظروف المختلفة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى..

علاقتك العاطفى تمر بأزمة طارئة خلال الفترة الحالية، عليك أن تكون هادئ لتجاوز كافة الخلافات بينك وبين شريك الحياة، كما سيكون اليوم مناسب كثيًرا لهذا الأمر.

برج الحمل على الصعيد المهنى ..

إدارتك لحياتك المهنية ليست جيدة ابدًا من الأفضل أن تكون أكثر ذكاء، حاول أن تحسن من أدائك فى العمل، ولا تتسرع فى اتخاذ القرارات المتعلقة به، وكن صبور وهادئ قدر الإمكان.

برج الحمل على الصعيد الصحى..

العصبية لها تأثير سئ على صحتك حاول أن تتعامل مع الأمور بطريقة أفضل، من الضرورى أن تحصل على إجازة سريعة من العمل، وتتبع نظام غذائى صحى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات الصحية والعائلية، عليك الصبر واتخاذ القرارات الصحيحة.

حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتعرف على أشخاص يعينونك على انجاز مشروعك الخاص

نقدم لكم حظك اليوم لبرج الحوت على كافة الأصعدة، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات مثل الطيبة والعيش فى الأحلام الوردية وتفضيل الخيال على الواقع.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى ..

قد تكون قادر على التعرف على أشخاص جدد أو مندوبين أجانب تتواصل معهم بحرية وتجمع أكبر قدر من المعلومات المفيدة، وهذا سيساعدك على لانجاز مشروع فلا تدع نفسك للهلع أو أى سيناريو تشاؤمى .

الحوت على الصعيد العاطفى :

تحتاج شريك حياتك بشدة فى هذه المرحلة من الوقت ليمدك بالدعم العاطفى القوى، ولكن نظراً لبعض الأسباب التى تم فصلها عن شريك حياتك من خلال المسافة بينكم تسببت فى البعد بينكم الفترة الماضية ولكن واصل النضال فسوف تنجح فى البقاء مع شريك حياتك فى وقت قريب.

برج الحوت على الصعيد الصحى..

هناك عدد قليل من المفاجآت فى الطريق إليك اليوم، ولكن لا داعى للقلق، فبعض الأشياء التى كنت قد تنتظرها لفترة طويلة من المرجح أن تؤتى ثمارها اليوم، وبعض الجهود الخاصة بك والتى كنت تعتقد أهدرت تكون ناجحة فى نهاية المطاف، لذلك تحتفل الليلة مع الأسرة والأصدقاء وقد يكون لديك الخبر السار للمشاركة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

محاولة لتشكيل شراكات مع أهل السلطة ومصالح مماثلة، فضلا عن أولئك الذين يكملوا قدراتك قليل من الناس يحاولوا التأثير عليك من خلال إعطاء آمال زائفة لكن لا تعير اهتماماً لما يقولون، وقد تم التخطيط منذ فترة طويلة لشراء منزل جديد، وقد يمكنك امتلاك واحد هذه المرة.

حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 8/11/2016

نقدم لكم حظك اليوم لبرج العقرب على كافة الأصعدة، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات مثل القوة والصلابة والهدوء والتماسك من الخارج رغم ما يمرون به من براكين داخلية.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى ..

اليوم الأمور تسير بسلاسة فى مكان العمل، كما انك تنجز ما أجلت من مشاريع ومن المتوقع أن تحصل على أعمال أكثر من المتوقع، فقد أشبعت الطاقة الايجابية، وهذا يؤثر على جميع من حولك بطريقة ايجابية.

العقرب على الصعيد العاطفى :

تسير لتعلم شئ جديد عن شريك حياتك، وهذه المعلومة تأتى بمثابة مفاجأة كبيرة بالنسبة لك، ولكنها مفاجأة سارة وقد تحل العديد من المشكلات فتنغمس فى وقت كبير مع شريك حياتك.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

اليوم طبيعى من الناحية الصحية ولكن أنت بحاجة لتغيير الروتين الخاص بتمارينك الرياضية للحفاظ على صحتك، ولا تستهلك الكثير من الأدوية حتى لا تؤثر على الكبد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المرجح أن يكون يومك ملئ بالأحداث اليوم، فقد تنشأ فى ظروف تجبرك على مواجهة أحداث كنت سابقاً تتجنبها، ولكن النتيجة النهائية ستكون إيجابية.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 8/11/2016

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج الميزان على الصعيد المهنى.. هم حتما من أصحاب هذه الصفة العظيمة فهم ذو امزجة متقلبة تتأرجح ذات اليمين وذات اليسار وتصصعد وتهبط ثم تستقر.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

قمت ببعض الأخطاء فى عملك خلال الفترة الأخيرة وأجلت كثير من المهام التى كانت تتطلب الإنجاز فوراً بعد أن طلبها منك مديرك ، ولكن الأن ستدفع ثمن هذه الأخطاء فعليك تقبل الأمر بصدر رحب .

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

أمورك مع شريك حياتك مستقرة ، ولك هناك بعض الأمور تحتاج تضحيات وتنازلات أحدكم كى تستمر العلاقة ، فإذا كنت لديك القدرة على فعل ذلك دون غضب ، ففكر فى اتخاذ خطوة جادة فى علاقتك بشريكك.

على الصعيد الصحى ..

تضيع أوقاتاً طويلة فى تمارين رياضية قد لا تكون فى حاجة لها ، عليك حسن اختيار التمارين التى تناسبك وتتلائم مع احتياجات جسدك ، يمكنك استشارة طبيب للمساعدة فى ذلك الأمر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

تتردد فى ذهنك عدة أفكار اليوم خاصة بعملك ويكون لها تأثير جيد على حياتك مستقبلاً ، دون هذه الأفكار وفكر فيها بعمق، ولا مانع من استشارة أصدقائك المقربين وسماع وجهات نظرهم.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 8/11/2016

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، هذا البرج الذى يتمتع بكثير من الصفات أبرزها الوضوح وخفة الظل.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

إذا أردت الاستمرار فى علاقتك بشريك حياتك ، عليك التخلص من بقية العلاقات غير المفهومة مع الأخرين ، وتفرغ فقط لحبيبك كى تستطيع القيام بواجباتك تجاهه ، واتخاذ قرار حاسم بشأن هذه العلاقة.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

تفكر فى الحصول على قرض بعد الأزمة المالية الأخيرة التى مررت بها ، عليك اختيار الوقت الصحيح الذى تطلب فيه ذلك الأمر من مديرك، فالوقت من أهم العوامل التى ستسهل لك المهمة.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

تتكرر أزمة التنفيس التى تعانى منها كل فترة ، الأمر أصبح يحتاج الى زيارة طبيب متخصص لتشخيص الحالة جيداً ، فلم يعد هناك وقت لإهمال صحتك .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

تخصص وقتاً من يومك اليوم لمحاسبة نفسك ومراجعة الأمور التى مضت ، سواء فى العمل أو فى علاقاتك مع الأخرين ، الأهم من ذلك أن تكون واضحاً مع ذاتك وتعترف بخطأك وتسعى لتصحيحه.