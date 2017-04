كيلز تفتخر بتقديم برنامجها A NATURAL MIX احتفالاً بعيدها الـ165

احتفالاً بعيدها الـ165، تفتخر كيلز بتقديم A Natural Mix – وهو برنامج عالمي يشيد بالمزاوجة الفريدة التي تعتمدها كيلز عبر الجمع بين الخدمة الفريدة والابتكارات الثورية.

منذ العام 1851، حافظت كيلز على تقليد فريد يتمثّل في تقديم خدمات شخصية وابتكارات ثورية لعملائها. وهنا، تقول كامي كانيلا، نائبة رئيس قسم التثقيف وخدمة العملاء العالمي: "فيما تُعرف بعض الشركات بجودة مستحضراتها فقط، شكّلت الخدمة في كيلز جزءاً من هويّتنا بنفس الأهمية. فعملاؤنا حول العالم يعتمدون علينا بالقدر ذاته للحصول على الخدمة الاحترافية التي توفّر العناية الحقيقية، كما لشراء تركيباتنا الفائقة الفعالية."

لمحة عن إرث كيلز في الخدمة المميّزة والابتكار:

1851: صيدلية كيلز تفتح في "بير تري كورنر" في "إيست فيلاج"، ملبّية احتياجات المجتمع المحليّ.

1894: أعدّ الصيدلي جون كيل لعملائه مستحضرات مقوّية نادرة، علاجات من الطب التقليدي، مراهم علاجية، أمزجة دوائية غير اعتيادية مثل Attraction Powder وLife Everlasting.

1921: استحوذ المتدرّب على يدي جون كيلز، إيرفينغ "دوك" مورس" على الصيدلية ووسّعها لتصبح متكاملة الخدمات، تبيع العقاقير والأدوية الطبية، إضافة إلى الزيوت العطرية الكلاسيكية، بما في ذلك زيت Musk Oil الأصلي من كيلز.

العشرينيات: كرّس إيرفينغ مورس أهميّة كبيرة للعلاقات الشخصية مع عملائه واعتمد عبارة Try Before you buy (جرّب قبل الشراء) كشعار رسمي للصيدلية.

1961: طوّر ابن إيرفينغ، إيرون مورس صيدلية كيلز لتصبح شركة منتجة لمستحضرات العناية بالبشرة الطبيعية.

1971: عزز إيرون مورس مهمّة كيلز لتحسين المجتمع الذي تخدمه.

الثمانينات: انضمّت إبنة إيرون جايمي إلى والدها، لتبدأ عائلة مورس باعتماد الفلسفة القائلة بأنّه يُفضل بناء علاقة قويّة مع العملاء بدلاً من حثّهم على الشراء فقط.

1996: أوّل تركيبة لكيلز تخدم قضية خيرية: قدّمت كيلز أوّل تركيبة محدودة الإصدار على الإطلاق عاد ريع مبيعاتها بالكامل لدعم إحدى القضايا الثلاث الأساسية التي ندعمها.

2000: كيلز تنضم إلى مجموعة لوريال.

2007: كيلز تفتتح أوّل متجر لها في هارفي نيكلز في مول الإمارات, دبي.

2010: كيلز تفتتح ثاني متجر لها في بلومينغديلز في دبي مول.

2013: كيلز تفتتح أوّل متجر مستقلّ لها في دبي مول.

2015-2016: كيلز تفتتح متجر لبيع منتجاتها في تريانو في أبوظبي، وتستمرّ في توسّعها في دبي مع أربعة متاجر مستقلّة في ميركاتو مول، دبي فستيفال سيتي سنتر، دبي مارينا مول، ومردف سيتي سنتر.

اليوم: يقدّم مندوبو المبيعات لدى كيلز خدمة استثنائية تتمحور حول حاجات ومشاكل بشرة العميل الفردية، كما سيتمّ افتتاح المزيد من المتاجر في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

عيد كيلز الـ165:

ستحتفل فرق كيلز في الإمارات العربية المتّحدة بعيد الشركة الـ165 من خلال تصاميم الواجهات المميّزة، وإطلاق مجموعة محدودة الإصدار. فهذه التشكيلة المزيّنة بدمغة العيد الـ165 والتي تضمّ ثلاثة تركيبات تاريخية، ما زالت المفضّلة لدى عملائنا حتّى اليوم. تتألّف هذه المجموعة من: كريم الوجه Ultra Facial Cream، تونر Calendula Herbal Extract Toner، وكريم الوجه Super Multi Corrective Cream.

ULTRA FACIAL CREAM: يمنح هذا المرطّب اليومي والخفيف للوجه الراحة للبشرة وتوازناً ملحوظاً. فالتركيبة توفّر ترطيباً عميقاً طيلة 24 ساعة مع تزويد البشرة بالرطوبة على الدوام خلال النهار, والعمل على تقليص فقدانها لها من خلال جذب الرطوبة من الهواء واحتجازها.

حقائق لافتة:

• عام 2015، بيعت ثمانية مستحضرات من Ultra Facial Cream في كلّ دقيقة حول العالم.

• استلزم الحصول على تركيبة Ultra Facial Cream النهائية حتّى 39 اختباراً.

CALENDULA HERBAL-EXTRACT TONER: هذا التونر اللطيف والخالي من الكحول مستحضر مفضّل لدى العملاء منذ أكثر من 50 عاماً، وهو يحتوي على زهرة الآذريون وبتلاتها لمنح بشرة الوجه فوراً شعوراً بالنعومة والانتعاش والحيوية بعد كلّ استعمال. يُنصح باستخدام هذا المستحضر لأنواع البشرة العادية إلى الجافة، والعادية إلى الدهنية.

حقائق لافتة:

• ترتكز تركيبة Calendula Toner من كيلز إلى خلاصة زهرة الآذريون، وقد صُنع هذا التونر للمرّة الأولى في مطلع الستينيات، وهو حالياً من بين المنتجات الخمسة الأكثر مبيعاً حول العالم.

SUPER MULTI CORRECTIVE CREAM: يستهدف هذا الكريم الفعّال العلامات الأساسية الظاهرة لتقدّم البشرة في السنّ بعدما عُزّزت تركيبته بحمض الجاسمونيك وحمض الهيالورونيك وخلاصة شجرة الزان. وبفضله تتقلّص التجاعيد، وتصبح البشرة أكثر تماسكاً مع قوام مرمّم.