عطر deep euphoria متحرّر وقوي وجذّاب

خطوط غائمة بين الوهم والواقع تعبير جديد عن الوهم المفعم بالبهجة الشخصية الجريئة لمرأة قويّة، لديها سلطة

deep euphoria Calvin Klein

العطر

يدخل عطر deep euphoria ضمن فئة عطرية جديدة باعتباره عطر الشبير الزهري الأوّل المفعم بالحيوية في مجموعة عطور Calvin Klein.

تتصاعد من العطر بدايةً نفحة cascalone المائية، وعبير الوردة الحمراء المخملية، فيتداخلان معاً لابتكار هالة ندية تغمر العطر بأكمله، ما يمنح نداوة آسرة تعزّز الطابع الشاعري الذي يمتاز به العطر. ويضفي مزيج نفحات المقدّمة والقلب على العطر أنوثة عصرية وغنى فائقاً. وبفضل الروائح المسكيّة الشاعرية تمنح القاعدة قواماً سلساً وشاعرياً يتّسم بغنىً مبهراً وشاعرية جليّة، ممّا يجعلك تنغمس في سحر العطر، معبّراً عن الدفء والرغبة.

تجسّد هذه العناصر المكمّلة تبايناً فريداً بين القوّة والسحر الحقيقي، ما يعكس الأوجه المتعدّدة لشخصيّة امرأة deep euphoria.

العطر: شيبر زهري مفعم بالحيوية

المقدّمة: cascalone، الفلفل الأبيض، أوراق المندرين

القلب: الوردة الحمراء المخملية، الجيرانيوم، الفل

القاعدة: المسك، الباتشولي، الأخشاب المعدنية

دار العطور: فيرمنيش

العطّارة: أونورين بلان بالتعاون مع آن غوتليب

القارورة والعبوّة

تتلاءم قارورة deep euphoria Calvin Klein مع شخصيّة المرأة الشابّة والعصرية التي تجسّد الأنوثة بكلّ قوّة. فهي تعبّر عن شاعرية قارورة euphoria الكلاسيكية إنّما بأسلوب جديد عبر التلاعب بالمنحنيات المقوّسة والقوامات الفاخرة مع لون باذنجاني عميق، يتباين مع اللمسات السوداء اللامعة.

يعلو القارورة البيضاوية والمنحوتة موشور مستطيلي الشكل، ما يجعلها أشبه بتحفة فنية مصقولة لكن بسيطة في آن معاً، تشير إلى المزاوجة الغامضة للعطر الذي يجسّد القوّة والتمكين.

تُقدّم القارورة في عبوّة كرتونية باللون الأسود المتلألئ مع ومضة نيونية لامعة ومائلة، بالإشارة إلى شكل الباب شبه المفتوح، الذي يحثّك على إلقاء نظرة إلى الداخل.